El dineral que cuesta el pantalón que utilizó Shakira en su presentación con Carlos Vives

Para nadie es un secreto que Shakira se ha convertido en una de las artistas más relevantes de la música colombiana, pues durante su carrera profesional, la barranquillera ha hecho que la bandera tricolor esté en lo más alto de la industria, haciendo que varios artistas cafeteros tengan un poco más de vitrina internacional.

En los últimos días, Shakira se volvió a robar los focos de los medios de comunicación, luego de que se diera a conocer que la colombiana sorprendió en pleno concierto en Miami a Carlos Vives, cantante samario y amigo de la colombiana, y que se mostró sorprendido tras la presencia de la intérprete ‘Te felicito’ en el escenario.

La barranquillera sorprendió a Carlos Vives al momento que el samario estaba entonando la canción ‘La Bicicleta’, éxito de los colombianos y que se ha convertido en un himno en todo el mundo. La presencia de la expareja de Gerard Piqué hizo que todos los seguidores se emocionaran y se pusieran a bailar a ritmo de la música colombiana.

Shakira le cambió la letra a la canción para no mencionar a Piqué

Uno de los hechos que se ha convertido viral en las redes sociales es el momento que Shakira modifica la letra de la canción para no pronunciar a Gerard Piqué, expareja y con quien no ha tenido buena relación desde que terminaron su unión en el 2022. La frase que no mencionó Shakira fue “que si a Piqué, tú le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona”.

Esta modificación hizo que todos los cibernautas volvieran a estallar las redes sociales sobre la relación de la cantante colombiana y el exjugador del Barcelona, pues son muchos los detalles que se han revelado que dejan muy mal parados a las celebridades.

¿Cuánto cuesta el pantalón que utilizó Shakira en Miami?

Además, de la modificación de la letra, otro de los detalles que despertó curiosidad en los aficionados fue el pantalón que usó Shakira en la presentación. Según los expertos, La artista vistió unos costosos pantalones tornasolados con brillantes que pertenecen a la renombrada empresaria italiana Chiara Ferragni, el cual es denominado “The Attico Panya Crystal Embellished Jeans”.

En la actualidad este tipo pantalones no están disponibles en la página web de la reconocida marca. Su valor es de 2.350 euros, es decir, 10.2 millones de pesos colombianos aproximadamente.

