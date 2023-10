¿Gerard Piqué romperá el silencio? Nuevo escándalo tras lo acontecido con Shakira

Para nadie es un secreto que la separación de Gerard Piqué y Shakira ha dejado un sinfín de comentarios en el mundo de la farándula y seguidores de las celebridades, teniendo en cuenta los detalles que se han revelado luego de que se confirmara la ruptura del español y colombiana, dejando muy mal parado al exjugador del Barcelona.

Hasta el momento, solo se conoce la versión de Shakira de lo acontecido con Gerard Piqué, motivo por el cual, los seguidores de la colombiana han mostrado su ‘rabia’ contra el presidente de Kings League, puesto que los rumores desatan que él fue el culpable que la relación que nació en el 2010 terminara en 2022.

Sin embargo, todo parece indicar que habrá una segunda versión de los hechos, puesto que, en conversaciones de un programa en España, Gerard Piqué se pronunció sobre su relación con Shakira, dejando inquietos a todos sus seguidores y a los de la colombiana con su respuesta sobre su versión de la ruptura con Shakira.

Gerard Piqué se pronunció tras lo acontecido son Shakira

En diálogos en el programa de ‘Joaquín el novato’ conducido por Joaquín Sánchez, Gerard Piqué se pronunció sobre su relación con Shakira, luego de que la leyenda del Real Betis le preguntara sobre la segunda versión de la separación con la colombiana: “antes de terminar sí que te quiero hacer una pregunta en confianza. Todas las historias tienen dos versiones, ¿por qué no conocemos la tuya todavía?”.

“No creo que sea necesaria (…) No creo, no vale la pena”, fueron las palabras de Gerard Piqué tras la insistencia del conductor sobre su versión de los hechos con Shakira.

Gerard Piqué en el ojo del huracán en los medios de España

Mientras los seguidores de Gerard Piqué piden a gritos la segunda versión, el exjugador del Barcelona trata de tener bajo perfil, es Barcelona, teniendo en cuenta la versión que se dio a conocer en las últimas horas, donde afirman que los padres de Clara Chía no estarían de acuerdo con la relación de su hija con el catalán.

“La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren, Piqué no puede pisar la casa de los padres de Clara Chía (…) Cuando Piqué se va a Miami a ver a sus hijos, Clara Chía no duerme en casa de sus padres, duerme en casa de una amiga porque está enfadada con sus padres porque no aceptan a su pareja”, aseguró Jordi Martín.

