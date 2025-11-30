SHEIN Colombia presenta las tendencias de Navidad para vivir la época de fin de año

Históricamente, las fiestas de fin de año marcan para Colombia no solamente la oportunidad de reencontrarse en familia y unir lazos en torno al hogar, sino también un momento de reflexión por todas las vivencias ocurridas a lo largo de 365 días que dejan aprendizajes y la motivación para, con el año que se avecina, comenzar una vida nueva.

Por eso, desde el equipo de mercadeo de SHEIN Colombia se realizó un estudio en profundidad en los gustos más frecuentes del mercado nacional a la hora de pensar en un concepto: ¿cuáles son los productos que no pueden faltar en los hogares colombianos cuando la hora de la Navidad se aproxima?

Un vocero de la compañía para el asesoramiento estratégico señaló que “la decisión de pensar en Navidad va mucho más allá del deseo como marca para conectar con nuestra audiencia en Colombia. Nuestra visión es que podamos entrar en los hogares no solo con nuestros productos de moda, sino también con nuestra oferta para la vivienda, porque sabemos que la Navidad se comunica con nuestra ropa, pero también con los regalos que entregamos a los seres queridos”.

En ese sentido, el brillo del espíritu navideño puede ser contagioso. Desde un detalle pensado en dar un homenaje a las personas especiales, hasta la decoración del hogar y los juguetes que traiga Santa Claus para los más pequeños, en SHEIN Colombia se ha pensado en un despliegue único para mostrar una Navidad llena de must-have para vivir el cierre del 2025 sin gastar de más.

Tendencias de Navidad para compradores de Shein

Los expertos de SHEIN Colombia coinciden en que Navidad es una de las pocas épocas del año en que la tradición se interpone sobre las tendencias de la moda. Sin embargo, siempre hay espacio para la creatividad, y desde las vestimentas, sí ha habido una modificación.

“En años anteriores, lo común era que las familias eligieran prendas de lujo para recibir el año nuevo, pero ahora, lo que se conoce como ‘el estrén’ es más un momento donde muchas familias deciden estar uniformadas”

Bajo esa lógica, una de las proyecciones de la marca es que incrementen los pedidos de pijamas, pantuflas y camisetas estampadas alusivas a la Navidad, ponderando tres estilos que se imponen como favoritos en los hogares colombianos.

“El rojo y blanco clásico regresa con un aire moderno, combinando texturas vintage con detalles contemporáneos para crear ese ambiente cálido que nunca pasa de moda”, manifestó otro de nuestros expertos

Por otro lado, el verde salvia y los tonos moca aportan elegancia natural y minimalismo, ideales para quienes buscan un estilo sobrio, acogedor y sofisticado. Finalmente, el blanco y dorado invernal se inspira en paisajes nevados para transformar los espacios con una vibra luminosa y lujosa que evoca la magia del invierno.

¿Comprar en SHEIN será más barato en Navidad?

Durante la temporada, los usuarios en Colombia podrán disfrutar productos desde $6.000 pesos y envío gratuito en compras seleccionadas.

Por otra parte, también habrá cupones acumulables y lanzamientos semanales con nuevas piezas para decorar y vestir la Navidad.