¡Confirmado! Artista que se presentará en el show del medio tiempo del Superbowl

La espera ha terminado para los fanáticos del rap y el hip-hop, ya que Kendrick Lamar se presentará en solitario en el Super Bowl 2025, evento que se llevará a cabo el 9 de febrero en el emblemático Caesars Superdome de Nueva Orleans.

Este será el momento en que el famoso rapero suba al escenario principal para ofrecer su talento, tras haber participado brevemente en el show de medio tiempo de 2022.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales oficiales del artista, así como de Apple Music y Roc Nation, la firma encargada de la organización del show. A pesar de que aún es posible que haya invitados especiales durante su actuación, el artista de "Not Like Us" tendrá su propio espacio para brillar ante millones de espectadores.

El regreso de los Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs al Super Bowl 2025

El Super Bowl 2025 será también una revancha de la edición del 2023, pues los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs se enfrentarán nuevamente en este prestigioso evento deportivo. Este enfrentamiento promete ser tan épico como el anterior, con ambos equipos luchando por el campeonato en una batalla que paralizará al mundo.

Kendrick Lamar: un legado que va más allá del rap

Lamar, quien se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de la música contemporánea, también ha hecho historia en 2018 al convertirse en el primer rapero en ganar un Premio Pulitzer por su álbum DAMN. Además, su trabajo trasciende el hip-hop, como lo demostró al ser productor ejecutivo del exitoso soundtrack de Black Panther.

Cabe destacar que, a pesar de ser uno de los artistas más aclamados del momento, Lamar no cobrará por su presentación en el Super Bowl. Esto se debe a que la NFL no paga a los artistas que participan en el show de medio tiempo, aunque la exposición global que reciben les otorga un reconocimiento y una promoción invaluable.

Este 9 de febrero, Kendrick Lamar promete dejar su huella como uno de los artistas más impactantes en la historia del Super Bowl, y la expectación está al máximo para ver cómo se desenvuelve en este escenario mundial.