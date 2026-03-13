Silvestre Dangond anuncia cuarto Campín en Bogotá: así será el cierre de su gira “El Último Baile”

Silvestre Dangond sigue escribiendo páginas importantes en la historia del vallenato. El artista colombiano anunció oficialmente que realizará su cuarto concierto en el Estadio El Campín de Bogotá, una cita que promete convertirse en otro momento memorable para sus seguidores.

El espectáculo se llevará a cabo el 15 de mayo de 2026 y hará parte del cierre de la exitosa gira El Último Baile.

El anuncio lo hizo durante la mañana del viernes 13 de marzo. Para Dangond, este concierto no será un evento cualquiera, sino una celebración especial con su público.

Silvestre Dangond confirma cuarto concierto en El Campín

En entrevista con La W, el artista explicó que este nuevo show será el cierre de una etapa muy significativa en su carrera musical. “Es el momento de cerrar la gira más exitosa de Colombia, no será un concierto más, se los aseguro; y qué mejor que hacerlo en Bogotá”, dijo Dangond.

El evento llevará por nombre “El Baile de Todos”, un espectáculo pensado especialmente para el llamado silvestrismo, la comunidad de seguidores que ha acompañado al cantante durante más de 23 años de trayectoria.

Según explicó el propio artista, el concepto nace de una idea sencilla: su repertorio es tan amplio que ni siquiera cuatro horas de concierto son suficientes para interpretar todos los éxitos que han marcado generaciones.

“El Último Baile”, una gira histórica del vallenato

El anuncio llega en medio de una gira internacional que ha demostrado el enorme impacto del artista fuera de Colombia. Silvestre Dangond ha logrado cuatro conciertos consecutivos con boletería agotada en Estados Unidos, con presentaciones en ciudades como Atlanta, Orlando, Miami y Chicago.

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El tour El Último Baile, que marca el esperado reencuentro con el acordeonero Juancho de la Espriella, ya ha recorrido más de 15 estadios en Colombia, reuniendo a más de 500.000 asistentes y consolidándose como uno de los proyectos musicales más convocantes del país.

Durante la gira, Dangond también ha compartido escenario con artistas como Sebastián Yatra, Nacho, Natti Natasha, Farruko, Gian Marco, Zion, Guaynaa, Noel Schajris, Bacilos y Banda MS.

Además, el álbum El Último Baile fue reconocido con el Latin GRAMMY® a Mejor Álbum de Vallenato, lo que reafirma el gran momento que vive el cantante.

La venta de boletería para el concierto en Bogotá comenzará el 17 de marzo a través de TuBoleta, y se espera una alta demanda por parte de los fanáticos del vallenato.