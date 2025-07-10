Silvestre Dangond celebra el mes de la Hispanidad desde el Empire State Building

Los más fieles fanáticos de Silvestre Dangond han celebrado su presencia en uno de los escenarios estadounidenses con mayor renombre en el marco del mes que celebra la hispanidad en el mundo.

Silvestre Dangond celebra su presencia en Estados Unidos

En las horas más recientes, el intérprete de ‘Las locuras mías’ impactó a sus más fieles fanáticos al aparecer desde el mítico Empire State Building que encendió sus luces rojas en honor al artista vallenato.

Por esto, la gran eventualidad llenó de sorpresa ya que el artista se tomó sus redes sociales para incentivar a sus fanáticos a fotografiar el icónico escenario en honor suyo.

“En honor a todos los que caminan a mi lado. Este urumitero que ha dado lidia y bastante. Gracias mi silvestrismo del alma. El día en el que el icónico Empire State de Nueva York se iluminó de Rojo Silvestrista”, manifestó el artista en redes.

En las instantáneas se observa al cantante mientras posa, desde los últimos pisos del rascacielos, y enciende las imponentes luces que vistieron la cima de la torre del rojo intenso que se ha convertido en un símbolo de su emblemático movimiento musical.

Por supuesto, la celebración del artista no se hizo esperar ya que se tomó las historias de su Instagram para invitar a sus fanáticos a tomar fotografías de la icónica luz que se encendió en honor a su carrera musical y su relevancia en la música hispana.

“Esto va para todos los silvestristas del mundo que se encuentran aquí en Nueva York. Hoy es un buen motivo para sentirte orgulloso de ser silvestrista, busca el Empire State, que está iluminado con el color favorito que nos identifica, y monta tu videito… no te quedes por fuera”, comentó a sus fanáticos.

No es la primera vez que el cantante recibe un reconocimiento en la “gran manzana” ya que, durante el mes de marzo del 2024, una calle de la ciudad fue nombrada en su nombre como “Silvestre Dangond Way” y se encuentra ubicada en la intersección de la calle 50 y la sexta Avenida, cerca del radio City Music Hall.