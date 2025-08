Reconocida creadora de contenido sufrió angustioso accidente de tránsito: esto fue lo que sucedió

Una de las creadoras más reconocidas de contenido fitness, estuvo involucrada en un accidente de tránsito durante los últimos días e indicó que vivió uno de los momentos más angustiosos de su vida.

Silvy Araujo, la cartagenera, explicó que se encontraba con un conductor contratado y que, de repente, un carro voló hacia ellos y los chocó fuertemente.

Además, aseguró que ese fue el peor estrellón que ha tenido hasta el momento y que la angustia la invadió. Sin embargo, también dejó claro que, por fortuna, la situación no pasó a mayores.

Así fue el accidente de tránsito en el que estuvo involucrada Silvy Araujo, la reconocida creadora de contenido fitness

Mediante un video que Silvy Araujo grabó desde el lugar de los hechos, relató que un carro ingresó de manera aparatosa a la vía y ocasionó el accidente.

"Un carro como que se metió mal, vino volando y nos pegó a nosotros. Horrible, fue una escena que ni les explico, pero no nos pasó nada gracias a Dios. Es el primer estrellón fuerte que yo tengo y sentí que las costillas se me iban a reventar", afirmó Silvy Araujo, la reconocida creadora de contenido.

"Estoy feliz y agradecida de que no fue más grave. En el momento lloré, me puse muy nerviosa y tenía mucho dolor en el abdomen. Yo sentí que el carro venía hacia mí y que volé. Pero no pasó nada y solo dije 'gracias, Dios mío'", añadió.

¿Cuál fue la causa de este accidente de tránsito en el que estuvo involucrada Silvy Araujo, la reconocida creadora de contenido fitness?

Después de que Silvy Araujo les comentó a sus seguidores que se encontraba bien, explicó que lo que pasó fue que la señora que estaba conduciendo el otro vehículo tuvo un microsueño y condujo en contravía.

"No le pasó nada a la señora, ella dijo que fue como un microsueño que tuvo. Tampoco le pasó nada al otro señor (al conductor que contrató), pero el carro sí le quedó muy destruido. La mujer estaba nerviosa, muy arrepentida, lloramos, y se encargará de todo el arreglo. Gracias a Dios solo fue algo material y no nos pasó nada a nosotros", concluyó.