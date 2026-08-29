Sincronización perfecta y escalabilidad: el altavoz capaz de orquestar el audio del televisor

El primer impacto del Samsung Music Studio 7 no entra por los oídos, sino por los ojos. Concebido bajo la firma del reputado diseñador francés Erwan Bouroullec, este altavoz preserva el sofisticado lenguaje visual “orb-and-dot” emblemático de la familia.

A diferencia de las tradicionales barras de sonido alargadas y plásticas que suelen romper la armonía de la sala, el Music Studio 7 es un objeto escultórico pensado para lucir impecable incluso estando apagado. Se integra como un elemento decorativo de alto valor estético, rompiendo con la monotonía del audio convencional.

Arquitectura sonora: Potencia e inmersión inalámbrica

Detrás de su refinada apariencia se oculta una auténtica propuesta acústica de gama alta. Su arquitectura interna adopta una configuración de 3.1.1 canales, compuesta por tres canales frontales (izquierda, centro y derecha), un subwoofer integrado de 5 pulgadas para frecuencias graves y un canal superior orientado verticalmente hacia el techo.

Esta disposición permite proyectar tecnología Wireless Dolby Atmos de forma nativa, logrando un campo tridimensional envolvente sin la maraña de cables cruzando el salón. Además, la incorporación del algoritmo Pattern Control reduce drásticamente las interferencias entre canales y mejora la separación espacial, mientras que AI Adaptive Sound y la compatibilidad con Hi-Resolution Audio ajustan la fidelidad en tiempo real según el contenido transmitido.

Sincronización con el TV y escalabilidad real

El verdadero factor diferencial del Music Studio 7 surge al conectarlo con la televisión. Gracias a la tecnología Q-Symphony (compatible con televisores Samsung 2022–2026, desde la serie BU8000), el dispositivo no reemplaza los altavoces de la pantalla, sino que opera en perfecta orquesta con ellos. El resultado es un paisaje sonoro cohesionado donde las voces ganan nitidez en el canal central y los efectos de fondo adquieren mayor dimensión.

Asimismo, destaca su flexibilidad modular: para quienes buscan una experiencia cinematográfica definitiva, el sistema permite vincular hasta cuatro unidades Music Studio 7 simultáneamente para simular una configuración de cine en casa envolvente, de forma rápida y sin cambiar de producto.

Versatilidad para el audiófilo moderno En cuanto a conectividad, el ecosistema no escatima en opciones: soporta transmisión de alta resolución mediante WiFi y Bluetooth, integrándose sin fisuras con Google Cast, Apple AirPlay y Roon Ready. Como guiño para los amantes del formato analógico, incluye una entrada física para conectar tocadiscos de vinilo directamente, uniendo lo mejor del sonido vintage con el control inteligente por voz a través de Google Assistant.