Hay gran furor en Barranquilla, pues la llegada de Sofía Vergara ya ha desatado toda una celebración en “la arenosa” tras hacerse oficial su reconocimiento en el gran Malecón en donde una estatua de más de siete metros de altura inmortalizó a la actriz en su ciudad natal.

Su llegada ha generado todo tipo de reacciones entre sus fanáticos, pues la mujer decidió celebrar por todo lo alto su encuentro familiar y con sus más fieles fanáticos en el país.

Además, recibió un especial homenaje por parte de autoridades locales al contar con una calle de honor para poder visualizar por primera vez su estatua de bronce.

Sofía Vergara recibe homenaje en Barranquilla

La barranquillera sorprendió a sus fanáticos desde su llegada a la ciudad, pues fue recibida con papayeras, bailarines y hasta hombres disfrazados con los auténticos trajes del Carnaval de Barranquilla. Desde su aterrizaje generó conmoción ya que fue grabada por fanáticos, quienes decidieron acercarse al aeropuerto para poder visualizar a la mujer.

El evento finalmente inició en horas de la tarde y decenas de personas se reunieron para encontrarse con la actriz, quien vio por primera vez el gran homenaje que fue construido en su honor.

En medio del homenaje, Vergara recibió una medalla, un reconocimiento y un modelo de su estatua a escala más pequeña para que puediera llevarla a su hogar en Estados Unidos.

“Yo he soñado con muchas cosas en mi vida, pero a mí nunca se me ocurrió soñar que iba a tener una estatua, y menos aquí, en Barranquilla, en esto tan lindo”, aseguró.

Sofía Vergara divirtió con su discurso

Su discurso también estuvo acompañado de su característico humor ya que hizo énfasis en la importancia de su ciudad natal, los integrantes de su familia y hasta la relevancia de su exmarido que se encontraba presente en aquel sitio con su nueva pareja sentimental.

“Para mí Barranquilla es donde están mis recuerdos más lindos, mi familia que adoro, amiguitas de toda la vida, colegio, mi hijo Manolo nació aquí, todo lo que yo siento que me ha hecho lo que soy hoy está aquí en Barranquilla (...) hasta mi exmarido salió de aquí de Barranquilla y está ahí, sentado el descarado ese con una mujer nueva y quince años menor que yo”, aseguró.

