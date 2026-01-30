Golpe al Clan del Golfo: Migración Colombia entrega a alias Mono Candelo

En un operativo que refuerza la lucha contra las estructuras criminales en el sur de Bolívar, Migración Colombia dejó en manos de las autoridades nacionales a Brayan Stiven González Quirama, alias Mono Candelo, uno de los hombres más buscados de la región y señalado integrante del Clan del Golfo.

El sujeto, requerido por la justicia colombiana y con circular azul de Interpol, fue deportado desde Estados Unidos en un vuelo procedente de Alexandria.

González Quirama enfrenta una orden de captura por homicidio, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas, delitos vinculados a su rol dentro de esta organización armada ilegal en el Magdalena Medio.

Recompensa y crímenes atribuidos

Hasta el año pasado, por información sobre su paradero se ofrecía una recompensa de hasta 500 millones de pesos. Entre los hechos más graves que se le atribuyen está el asesinato de la lideresa social Rosa Elena Célix Guañarita, ocurrido en febrero de 2023 en San Pablo, Bolívar, un crimen que generó rechazo nacional y encendió las alarmas sobre la violencia contra líderes sociales.

Justicia sin fronteras

“La deportación de este sujeto demuestra que no hay fronteras para la acción de la justicia cuando se trata de integrantes de estructuras criminales que atentan contra la vida y la seguridad en Colombia”, señaló Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro destacó que este golpe se enmarca en la cooperación internacional y el fortalecimiento de los controles migratorios, con el objetivo de “cerrarle el paso a los criminales y garantizar la protección de las fronteras”.