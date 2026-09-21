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Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, presumió amoroso regalo: ¿cuál fue?

La pareja del 'aventurero' dedicó un emotivo mensaje en las redes sociales. Descubra aquí los detalles.

Foto: @thalianajimenez_ en Instagram

Noticias RCN

septiembre 21 de 2026
11:23 a. m.
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En el cierre del más reciente fin de semana, Sonia Restrepo, el amor de la vida de Yeison Jiménez, reapareció en las redes sociales.

La pareja del recordado artista de música popular publicó una foto presumiendo un regalo y le dedicó un emotivo mensaje a Camila Jiménez, su hija mayor. ¿Cuál fue? Entérese de los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el amoroso regalo que recibió Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez

En el marco del día de 'Amor y Amistad', Camila Jiménez le regaló unas flores a Sonia Restrepo y le recordó cuánto la ama.

Sonia Restrepo reapareció junto a la familia de Yeison Jiménez: FOTO
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En consecuencia, la pareja de Yeison Jiménez se tomó tres fotos admirando el obsequio, leyendo una carta y planteando que su hija es la persona más especial que le regala flores.

"Las flores más hermosas me las da mi princesa", fue el mensaje exacto que Sonia Restrepo escribió en las redes sociales.

Habrá lanzamiento de una nueva canción de Yeison Jiménez: la dejó grabada antes de su muerte

En los últimos días, Nico Hernández, el joven artista de música popular, manifestó que cumplió el sueño de grabar junto a Yeison Jiménez y que, por petición de su familia, estrenará el tema musical el próximo jueves 24 de septiembre de 2026.

Además, desde las cuentas oficiales del 'aventurero' se celebró esa decisión y se hizo énfasis en que esos lanzamientos mantienen viva la memoria de Yeison Jiménez.

"A veces pensamos que ya escuchamos todo lo que tenías para darnos y entonces aparece una canción más", se comenzó escribiendo en Instagram.

Sonia Restrepo habló del artista que continuará el legado de Yeison Jiménez
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"Una canción que nos vuelve a traer tu voz y que nos recuerda que, aunque estés en el cielo, todavía hay maneras de sentirte cerca. Gracias, Nico Hernández, por permitirnos volver a encontrarnos con Yei a través de la música", se agregó.

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