Sostenibilidad, carros eléctricos y experiencia premium: Así es la nueva vitrina sostenible en Chía

Con una inversión superior a los 3.000 millones de pesos, Volvo Cars y Automotores Comagro inauguraron la nueva vitrina que combina lujo, innovación y compromiso ambiental, ofreciendo a los clientes un lugar único para conocer los más recientes modelos eléctricos de la marca escandinava.

Volvo y Comagro inauguran vitrina sostenible en Cundinamarca

El nuevo concesionario de Volvo se ubica en el sector Tres Esquinas, conocido como la Milla de Oro vía Chía - Cajicá. Con cerca de 800 metros cuadrados, la vitrina fue diseñada bajo estándares escandinavos y con un enfoque sostenible. Entre sus innovaciones destacan paneles solares que cubren el 100 % de la operación, sistemas de recolección de aguas lluvias y procesos 100 % digitalizados que eliminan el uso de papel.

Experiencia premium y servicio posventa certificado

La vitrina no solo busca ser un espacio de exhibición, sino un centro de experiencia integral. Los visitantes podrán acceder al Volvo Personal Service, un modelo de atención posventa reconocido internacionalmente y calificado como excelente por 9 de cada 10 clientes. Además, la sede cuenta con cinco puntos de recarga rápida que permiten suministrar energía a vehículos eléctricos en aproximadamente una hora, reforzando el compromiso de la marca con la movilidad sostenible.

Modelos eléctricos y proyección de crecimiento en Colombia

En la nueva sede se exhiben los más recientes modelos de la marca, incluyendo el EX30, EC40, EX40, XC60, XC90 y el nuevo EX90. Con esta estrategia, Volvo busca consolidar su liderazgo en electrificación en el segmento premium. Actualmente, la compañía alcanza una participación del 48 % en el mercado de híbridos enchufables y eléctricos. Solo en 2025 proyecta superar las 1.600 unidades vendidas, superando ampliamente el récord de 2024.

Comagro fortalece su presencia con innovación y sostenibilidad

Para Automotores Comagro, la apertura de esta vitrina representa un paso decisivo en su crecimiento. Con más de 30 años en el mercado, la empresa suma ya ocho vitrinas en Cundinamarca. “Esta inauguración es una muestra de nuestro compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el bienestar de nuestros clientes”, afirmó José Armando García Martínez, Gerente de Marca Volvo en Comagro.