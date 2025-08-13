Spotify Premium subirá su costo en Colombia: conozca el nuevo valor que deberá pagar

La plataforma de streaming de música más popular del mundo, Spotify, ha confirmado un nuevo incremento en el precio de su suscripción Premium, una medida que afecta a sus usuarios en múltiples regiones, incluyendo a Colombia.

A partir de septiembre, los suscriptores colombianos verán un cambio en el costo de su plan Premium Individual, un ajuste que ha generado debate y que la compañía justifica como una necesidad para mantener su crecimiento y oferta de servicios.

Nuevo precio de Spotify Premium en Colombia

El alza de precio, que se venía rumoreando desde hace meses, finalmente se ha hecho oficial. El plan Premium Individual, que actualmente tiene un costo de $16.900 pesos mensuales en Colombia, pasará a costar $18.500.

Este ajuste representa un aumento de aproximadamente el 9.5%, un porcentaje significativo para muchos consumidores que han visto cómo la inflación y otros factores económicos han impactado sus finanzas personales.

Es importante destacar que, por el momento, la compañía ha centrado el anuncio únicamente en el plan Premium Individual. Aún no se ha confirmado si este aumento también se aplicará a otros planes populares como el Premium Familiar, Dúo o para Estudiantes. En su portal oficial, los precios para estos planes se mantienen por ahora en $30.500, $24.500 y $10.100 pesos, respectivamente.

Spotify explica que los ingresos adicionales permitirán continuar invirtiendo en mejoras tecnológicas, expandir su catálogo de música, podcasts y audiolibros, así como cubrir los crecientes costos operativos, incluyendo los pagos por licencias musicales a los artistas y las disqueras.

La compañía, que en 2024 firmó su primer año de rentabilidad, ha argumentado que estos ajustes son necesarios en un mercado global en constante evolución y con presiones económicas crecientes. Aunque la empresa ha tenido un crecimiento sostenido en el número de suscriptores, llegando a 276 millones de usuarios de pago en su informe trimestral más reciente, la competencia también se ha intensificado.

Rivalidades con servicios como Apple Music, Tidal y Amazon Music, que en algunos casos ofrecen mejor calidad de audio sin costo adicional, han puesto a Spotify en una posición en la que debe justificar su valor.