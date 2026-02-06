CANAL RCN
Joven mordió la batería de un celular y le explotó en el rostro en una tienda: video

Batería de celular explotó en el rostro de un hombre tras una peligrosa manipulación: el video es viral en las redes.

joven mordio bateria celular explosion video
Foto: captura pantalla @UltraDane

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
11:19 a. m.
Un impactante accidente ocurrido en la India encendió las alarmas sobre los riesgos de manipular de forma inadecuada dispositivos tecnológicos. Un hombre resultó herido luego de morder la batería de un teléfono celular, provocando una explosión inmediata que le estalló en el rostro.

El hecho quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales y plataformas digitales.

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad de una tienda de reparación de celulares, mostraron al cliente examinando el componente antes de llevarlo a la boca.

En cuestión de segundos, la batería explotó generando una llamarada de fuego que cubrió su cara y desató escenas de pánico entre quienes se encontraban en el establecimiento.

Según los primeros reportes, el hombre habría intentado comprobar el estado o la autenticidad del componente aplicando presión con los dientes, una práctica peligrosa que derivó en una reacción química instantánea.

Riesgos de explorar una batería de celular sin tener conocimiento

El incidente está directamente relacionado con la composición de las baterías de iones de litio, utilizadas de forma masiva en teléfonos móviles, computadores y otros dispositivos electrónicos.

Estos componentes almacenan grandes cantidades de energía en un espacio reducido y contienen materiales altamente inflamables.

Cuando una batería sufre una perforación, deformación o presión extrema, se puede activar un proceso conocido como fuga térmica.

Durante este fenómeno, la temperatura interna se eleva de forma descontrolada, rompiendo las celdas y liberando gases inflamables que provocan incendios o explosiones en milisegundos.

Especialistas explican que morder una batería compromete de inmediato su carcasa protectora y permite el contacto directo entre los elementos químicos internos, lo que hace prácticamente inevitable una combustión.

¿Cómo funcionan las baterías de litio?

Aunque el caso ocurrido en la India ha causado especial impacto por lo explícito de las imágenes, los expertos recuerdan que no es un hecho aislado.

La industria tecnológica ha registrado múltiples incidentes relacionados con baterías defectuosas o mal manipuladas.

Técnicos en seguridad electrónica insisten en que las baterías no deben doblarse, perforarse, aplastarse ni someterse a presión, y mucho menos entrar en contacto con la boca o la piel.

Cualquier señal de hinchazón, calentamiento excesivo u olor extraño debe ser tomada como una alerta inmediata.

La recomendación general es acudir únicamente a servicios técnicos autorizados, evitar talleres informales y desechar las baterías dañadas en puntos de recolección especializados.

La manipulación irresponsable de estos componentes puede provocar incendios, explosiones y lesiones de extrema gravedad.

El video se ha convertido en una advertencia global sobre los peligros ocultos en objetos de uso cotidiano y refuerza la importancia de la educación en seguridad tecnológica, tanto para usuarios como para quienes trabajan con dispositivos electrónicos.

