Surikí Nature, el santuario que nació del dolor y se convirtió en un faro de biodiversidad en el Pacífico

En un acto que fusiona la educación con el activismo ambiental, el colegio de Nuquí se convirtió en el epicentro de una celebración en honor a la biodiversidad, la cultura y la naturaleza.

Como preámbulo al Festival de la Migración 2025, este evento reunió a diversas instituciones y líderes comunitarios con el objetivo de fomentar el respeto por el entorno natural entre las nuevas generaciones.

En el centro de este encuentro se destacó la conmovedora intervención de Enilda Jiménez, líder de la organización no gubernamental Surikí Nature, quien compartió el origen de un proyecto que nació del dolor familiar y se transformó en un santuario de vida.

Su testimonio, profundo y emotivo, marcó el tono de una jornada enfocada en la resiliencia y la conservación.

Foto: Fontur

En diálogo con Noticias RCN, Enilda Jiménez mostró su entusiasmo:

El Festival de la Migración conecta a las ballenas, al océano y a las selvas con estas comunidades que han puesto en el centro de su vida el desarrollo y la biodiversidad de su riqueza natural y cultural. Este evento poderosísimo nos muestra que hay otras formas de imaginar el desarrollo para honrar y trabajar con el legado de nuestros antepasados para proteger y cuidar nuestro ecosistema

Surikí Nature: un santuario que transforma el dolor en biodiversidad

Surikí Nature es mucho más que una organización; es una historia de sanación y esperanza. Enilda Jiménez relató cómo el proyecto surgió del dolor de su padre y del retorno de su familia a una tierra de la que alguna vez tuvieron que huir debido a la violencia.

Lo que fue un escenario de sufrimiento se ha convertido en una reserva de más de 400 hectáreas en el corredor Darién-Urabá, un paraíso que protege a especies en peligro de extinción, como el jaguar y el manatí.

Este santuario es un ejemplo de cómo es posible transformar la historia de un territorio, demostrando que la reconciliación con la tierra y el pasado es un camino viable.

Un futuro impulsado por el turismo responsable

El evento no solo destacó la labor de Surikí Nature, sino que también contó con un respaldo institucional significativo.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, junto con Fontur, apoyaron la jornada como parte de la campaña "POR MI COLOMBIA de Turismo Responsable".

Foto: Fontur

El programa incluyó actividades de educación ambiental orientadas a niños y jóvenes, conversatorios intergeneracionales y una jornada de limpieza de playas que se sumó al programa "Colombia Limpia", dejando una huella positiva.

El éxito del encuentro en el colegio de Nuquí refuerza la idea de que la educación ambiental es fundamental, y que al fomentar un turismo que cuida, respeta y transforma, podemos construir un futuro más sostenible y armonioso.