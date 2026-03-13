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Las principales víctimas del sanguinario operar de alias Castor, jefe de ‘Los Costeños’: reconoció 95 asesinatos

Jorge Eliécer Díaz Collazos operó desde 2014 ordenando asesinatos contra comerciantes, tenderos y conductores en el Atlántico colombiano.

Yhonay Díaz

marzo 13 de 2026
05:41 p. m.
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El máximo cabecilla de la banda criminal ‘Los Costeños’ enfrentará más de dos décadas tras las rejas después de confesar su responsabilidad en casi un centenar de crímenes que aterrorizaron a Barranquilla y su área metropolitana durante la última década.

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Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido como alias Castor, fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión tras aceptar cargos por 95 homicidios y numerosos atentados que dejaron más de 38 personas heridas.

La sentencia se produjo mediante un acuerdo con la Fiscalía colombiana, poniendo fin a una década de violencia que dejó un rastro de víctimas entre la población civil del departamento de Atlántico.

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10 años de sanguinarios crímenes y extorsiones en Barranquilla y Soledad

Desde 2014, este criminal habría ordenado asesinatos que representan 95 de las más de 1.500 muertes reportadas en Atlántico por enfrentamientos entre bandas criminales.

"Él es el determinador en la medida en que envía a los sicarios a cumplir con las órdenes", explicó Luis Trejos, experto en Seguridad Ciudadana.

Alias Castor está señalado como el cerebro detrás de violentas extorsiones a comerciantes en diferentes puntos de Barranquilla y su área metropolitana.

Su organización criminal implementó un sistema de intimidación que paralizó la actividad económica de numerosos barrios, forzando el cierre de cientos de establecimientos comerciales.

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Las principales víctimas de alias Castor en Atlántico

Las principales víctimas de alias Castor eran trabajadores: tenderos, comerciantes, conductores del transporte público y prestamistas. Estos sectores de la población sufrieron una sistemática campaña de extorsión y violencia que transformó la vida cotidiana en varias zonas de Barranquilla.

"Desde que inició esta problemática hasta la fecha hay alrededor de 500 negocios cerrados. Nosotros hemos tenido más de 20 personas asesinadas en estos últimos siete años.

Además de los 95 homicidios confesados, las autoridades le atribuyen responsabilidad en los enfrentamientos recientes por control territorial entre ‘Los Costeños’ y la banda rival conocida como ‘Los Pepes’, confrontaciones que han cobrado múltiples víctimas en los últimos meses.

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