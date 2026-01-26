El televisor más avanzado del mundo ya tiene fecha en Colombia: así luce

En el CES 2026, TCL volvió a demostrar por qué es uno de los referentes globales en tecnología de visualización al presentar SQD-Mini LED, su desarrollo más innovador para la categoría de televisores, diseñado para redefinir por completo el brillo, el color, la precisión de la luz y la experiencia premium en pantallas de gran formato.

Esta nueva tecnología representa un salto revolucionario frente a los Mini LED tradicionales, al transformar el sistema de atenuación local en la serie Precise Dimming, que permite un control extremadamente preciso de la luz en toda la pantalla.

El resultado es un desempeño sobresaliente tanto en escenas luminosas como en sombras profundas, con un nivel de detalle y realismo que apunta al estándar cinematográfico.

TCL rompe la barrera del brillo: 10.000 nits y tecnología SQD-Mini LED aterrizan en Colombia

El máximo exponente de esta innovación es el TCL X11L, el primer televisor del mundo impulsado por SQD-Mini LED, que se convierte en el producto insignia de TCL para 2026. Este modelo alcanza hasta el 100% de la amplia gama de colores BT.2020 en todas las escenas, apoyado por el ultra panel WHVA 2.0 de CSOT, optimizando color, contraste y ángulos de visión.

Con hasta 20.736 zonas de atenuación precisa, un brillo máximo de 10.000 nits, el X11L ofrece una experiencia HDR vívida y realista, que se suma al panel CSOT WHVA 2.0, Además, el algoritmo líder mundial de control de luces y sombras, hace que el TCL X11L logre una reproducción más realista de la luz, elevando drásticamente la calidad de imagen.

A esto se suma un diseño ultra delgado, casi 2 cm más fino, con concepto Virtually ZeroBorder, que potencia la sensación de inmersión total.

TCL confirmó que este modelo estará disponible en Colombia, acercando al mercado local una de las propuestas más avanzadas presentadas en CES 2026 dentro de la categoría de televisores.

De igual forma, esta nueva referencia integra Audio by Bang & Olufsen, garantizando un sonido premium alineado con la calidad de imagen. Además, las alianzas estratégicas de la marca con Google y Dolby refuerzan su posicionamiento como líder en innovación, al integrar inteligencia artificial y soluciones de nueva generación.

El nuevo TCL SQD‑MiniLED ofrece un brillo de hasta 10.000 nits que se adapta a cualquier ambiente, mostrando colores intensos incluso en espacios iluminados. Con filtros de color ultraprecisos, cada imagen se disfruta tal como es: deportes vibrantes, videojuegos fluidos, cine envolvente y HDR realista.

Con SQD-Mini LED y el X11L, la marca se consolida como uno de los grandes líderes globales en innovación, combinando pantallas de gran tamaño, inteligencia artificial y una experiencia audiovisual súper premium, y marcando el rumbo del futuro del entretenimiento en el hogar.