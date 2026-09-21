¿Qué hay detrás de un vehículo eléctrico?: esta es la tecnología que está cambiando los diseños

El crecimiento de los vehículos eléctricos en Colombia está impulsando cambios que van más allá de las baterías. Nuevos materiales, sistemas térmicos y soluciones de aislamiento están modificando la forma en que se fabrican los carros.

La movilidad eléctrica continúa ganando terreno en Colombia. Según cifras de Fenalco, entre enero y julio de 2026 se matricularon 29.347 vehículos 100 % eléctricos, lo que representó un crecimiento de 231,2 % frente al mismo periodo del año anterior.

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Nuevos retos para el sector

Este avance no solo implica reemplazar los motores de combustión por baterías. La industria también debe enfrentar nuevos desafíos relacionados con el manejo de la temperatura, el peso, las vibraciones y el ruido dentro de los vehículos.

“La transición hacia un vehículo eléctrico significa mucho más que reemplazar el motor de combustión por una batería. Cada cambio en la forma de impulsar el vehículo genera nuevas exigencias sobre los materiales que lo componen. Mucha de esa innovación probablemente nunca será visible para el conductor, pero está presente en su experiencia cada vez que se sube al carro”, explicó Andrés Posada, director de Marketing de Dow Consumer Solutions para América Latina.

El calor y el ruido son clave en la movilidad eléctrica

Las baterías y los componentes electrónicos necesitan mantenerse dentro de determinados rangos de temperatura para funcionar correctamente. Por esa razón, cobran importancia materiales capaces de conducir o disipar calor, además de proteger los sistemas frente a humedad y vibraciones.

También cambia la experiencia acústica. Sin el ruido constante del motor de combustión, sonidos como el roce de las llantas con el pavimento o el viento pueden percibirse con mayor intensidad. Espumas de poliuretano y elastómeros pueden contribuir a absorber ruido y reducir vibraciones.

Materiales más ligeros para mejorar la eficiencia

El peso es otro de los desafíos de los vehículos eléctricos. Las baterías añaden masa, por lo que los fabricantes buscan reducir el peso de otros componentes mediante plásticos, materiales compuestos y espumas.

Dow también estudia este tipo de soluciones en escenarios de alta exigencia como la Fórmula E, en colaboración con Jaguar TCS Racing.

A medida que crezca la movilidad eléctrica en Colombia, buena parte de la innovación seguirá ocurriendo fuera de la vista del conductor. Sin embargo, esta podrá reflejarse en vehículos más eficientes, silenciosos y duraderos.

Esta nota cuenta con redacción IA y fue editada por un periodista de Noticias RCN.