Nuevo testimonio de supuesto testigo contradice las versiones de Jois Ramírez en la muerte de Kevin

La muerte del joven deportista Kevin Bocanegra, ocurrida el 31 de diciembre de 2024 en el Nevado del Tolima debido a un edema pulmonar, sigue siendo un tema de debate en Colombia.

Su fallecimiento dejó una serie de preguntas abiertas, especialmente tras el testimonio de su novia, Jois Ramírez, quien acusó de negligencia y falta de humanidad a los responsables del ascenso y el guía encargado, Óscar Apolinar.

RELACIONADO Esta fue la conmovedora carta de amor que Kevin Bocanegra le escribió a Jois Ramírez antes de fallecer

El relato de Jois Ramírez, que fue difundido en el pódcast Más allá del silencio con Rafael Poveda, ha generado controversia, al dar a conocer irregularidades en la atención brindada a Bocanegra, así como una serie de omisiones que habrían influido en su trágico deceso.

¿Cómo murió Kevin Bocanegra?

Lo que comenzó como un desafío y un sueño compartido entre Kevin, su pareja Jois y su suegra Julieth Ordóñez, culminó en una tragedia en la que el joven deportista perdió la vida. Jois y su madre han señalado que el guía, Óscar Apolinar, quien también era primo de Bocanegra, no siguió los protocolos adecuados para una situación tan crítica.

Según la joven, no solo el guía no mostró empatía, sino que además las fincas en el parque no brindaron la ayuda necesaria.

A pesar de la complejidad del estado de salud de Kevin, Apolinar no habría actuado a tiempo ni ofrecido las recomendaciones adecuadas para evitar que la situación empeorara.

Supuesto testigo desvirtuó los argumentos de Jois Ramírez

El caso dio un giro inesperado con la intervención de un supuesto testigo, identificado como @Il__Saggiatore en la plataforma X, quien afirmó haber sido testigo directo de los hechos ocurridos durante ese fatídico día.

Desde el día 30 de diciembre (en horas de la noche) se sabía que había alguien enfermo en el calvito. La recomendación que se les dió era que tenían que bajar del lugar ¿Por qué alguien que no se siente bien en un lugar permanece dos días allí?

Este usuario de redes sociales argumentó que la versión de Jois Ramírez no se ajusta completamente a los hechos.

Según su relato, al enterarse del mal estado de salud de Bocanegra, se le recomendó inmediatamente descender para evitar complicaciones mayores. Sin embargo, el joven deportista se habría negado a seguir esta recomendación, lo que complicó la situación.

El testigo también relató que, a pesar de que las fincas del área recibieron las señales de socorro, las malas condiciones de comunicación en la zona y la ubicación remota de los recursos de socorro dificultaron la pronta atención.

Al día siguiente cuando se comunicaron por radio para pedir asistencia a las fincas y desde la Primavera podíamos oirles, sin embargo solo había recepción de señal (no había emisión). Es por esto que en la versión de la muchacha se dice que no se brindó asistencia.

Además, defendió las acciones de las fincas en la zona, destacando que se hizo todo lo humanamente posible para asistir a Bocanegra y a su familia. Aseguró que se les brindó refugio, bebidas calientes y consuelo mientras se gestionaba la ayuda.

El hecho de que no se quisiera obedecer lo que guías/arrieros dicen, de que se debe bajar sí o sí no es un capricho. El mal de altura solo se cura regresando a una altura cómoda para el cuerpo (en estadios tempranos). Sin embargo, durar dos días enfermo a +4000msnm es mortal.

El fallecimiento de Kevin Bocanegra no solo deja una profunda tristeza en su familia y seres queridos, sino que también abre un debate sobre la seguridad en las actividades de montaña en Colombia.

La tragedia resalta la importancia de contar con guías certificados, así como con una planificación adecuada y un conocimiento profundo de las condiciones extremas que pueden presentarse en entornos como el Nevado del Tolima.

RELACIONADO La madre de Jois Ramírez explotó contra quienes cuestionan a su hija por tener Only Fans

A medida que se siguen conociendo detalles del caso, se espera que se realicen investigaciones para esclarecer lo sucedido y garantizar que se tomen medidas para evitar que otra tragedia similar ocurra en el futuro.