CANAL RCN
Tendencias

Así suena ‘FLAKA’, la canción de The Prodigiez que une a Maluma, Kapo, Hamilton, Zaider y Maisak

“FLAKA”, la nueva canción de The Prodigiez junto a Maluma, Kapo, Hamilton, Zaider y Maisak, mezcla afrobeats y urbano colombiano en un junte histórico que ya revoluciona el sonido del +57.

Prodigiez con Maluma
Foto: IG The Prodigiez

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
06:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El panorama urbano colombiano vuelve a encender motores con el lanzamiento de “FLAKA”, la nueva apuesta de The Prodigiez, el dúo de productores antioqueños conformado por J Cortés y Young Crunky.

¡Imparable! Beéle anunció su octava fecha en Bogotá: día, hora y más detalles
RELACIONADO

¡Imparable! Beéle anunció su octava fecha en Bogotá: día, hora y más detalles

La canción reúne a un “súper equipo” de voces: Maluma, Kapo, Hamilton, Zaider y Maisak, una combinación que no solo sorprende, sino que ya está marcando tendencia como uno de los nuevos himnos del afrobeats con ADN colombiano.

Desde su estreno, “FLAKA” ha tomado fuerza con una velocidad inusual, destacándose por fusionar el afrobeats con el urbano latino sin perder su esencia local. El tema menciona Cartagena, Santa Marta, las playas caribeñas y ese modo tan colombiano de hablarle con cariño a la “flaka”, rindiendo homenaje a la mujer desde un lenguaje cotidiano y romántico.

Un sonido que une regiones, estilos y generaciones

En redes sociales, fans y creadores ya la llaman “el +57 del afrobeats”. Y no es para menos: su mezcla sonora reúne tres territorios clave del país.

Prográmese: así funcionará el metro de Medellín este sábado 29 de noviembre por concierto de J Balvin
RELACIONADO

Prográmese: así funcionará el metro de Medellín este sábado 29 de noviembre por concierto de J Balvin

  • Medellín, capital del urbano y casa creativa de The Prodigiez.
  • Cali, cuna del groove y la frescura del Pacífico.
  • La Costa Caribe, fuente de sabor, picardía y energía festiva.

El resultado es un tema global que, al mismo tiempo, suena profundamente colombiano, conectando generaciones, acentos y estéticas musicales en una sola fiesta sonora.

The Prodigiez: los arquitectos del nuevo sonido urbano

The Prodigiez se han consolidado como uno de los equipos de producción más influyentes de la última década en Colombia.

Su historial incluye trabajos con Maluma, Blessd, Nicky Jam, Feid, Reykon y Ryan Castro, y una nominación al Latin Grammy. Su visión ha sido decisiva para el crecimiento del género, con hitos como “Imposible (Remix)” de Maluma y Blessd.

Nueve jóvenes artistas serán invitados al concierto de J Balvin este 29 de noviembre en Medellín
RELACIONADO

Nueve jóvenes artistas serán invitados al concierto de J Balvin este 29 de noviembre en Medellín

En “FLAKA”, el dúo demuestra nuevamente su capacidad para unir mundos y estilos. Cada artista aporta un color único —sensualidad, melodía, sabor afrocaribe y energía urbana— ensamblado en un universo sonoro vibrante y fresco.

“FLAKA” ya está disponible en todas las plataformas digitales y confirma que The Prodigiez siguen impulsando una nueva era para el urbano colombiano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Masterchef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi compartió sus proyectos tras ganar MasterChef Celebrity 2025

Conciertos

¡Imparable! Beéle anunció su octava fecha en Bogotá: día, hora y más detalles

Shakira

Revelan la posible canción colombiana que Dua Lipa interpretará en Bogotá

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

Pablo Repetto ya trabaja en Santa Fe: estos son los primeros fichajes que pediría para 2026

Pablo Repetto ya trabaja en la planeación de Santa Fe 2026. El técnico define posiciones y posibles fichajes para reforzar al León, mientras el equipo disputa las semifinales del 2025-II.

Aerocivil

Aerocivil ordena que aviones A320 queden en tierra desde mañana a las 7 p.m. por actualización de software

El comunicado de la Aerocivil fue emitido tras la notificación global emitida por Airbus de una actualización urgente de software en estas aeronaves.

Estados Unidos

Afgano que mató a una Guardia Nacional y dejó a otra gravemente herido podría enfrentarse a pena de muerte

Peajes

Gobierno asegura que ha asumido millonarios costos por congelamiento de tarifas de peajes

Cuidado personal

Expertos revelan los riesgos sobre el exceso de entrenamiento: ¿cuáles son las señales de advertencia?