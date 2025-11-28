Así suena ‘FLAKA’, la canción de The Prodigiez que une a Maluma, Kapo, Hamilton, Zaider y Maisak

El panorama urbano colombiano vuelve a encender motores con el lanzamiento de “FLAKA”, la nueva apuesta de The Prodigiez, el dúo de productores antioqueños conformado por J Cortés y Young Crunky.

La canción reúne a un “súper equipo” de voces: Maluma, Kapo, Hamilton, Zaider y Maisak, una combinación que no solo sorprende, sino que ya está marcando tendencia como uno de los nuevos himnos del afrobeats con ADN colombiano.

Desde su estreno, “FLAKA” ha tomado fuerza con una velocidad inusual, destacándose por fusionar el afrobeats con el urbano latino sin perder su esencia local. El tema menciona Cartagena, Santa Marta, las playas caribeñas y ese modo tan colombiano de hablarle con cariño a la “flaka”, rindiendo homenaje a la mujer desde un lenguaje cotidiano y romántico.

Un sonido que une regiones, estilos y generaciones

En redes sociales, fans y creadores ya la llaman “el +57 del afrobeats”. Y no es para menos: su mezcla sonora reúne tres territorios clave del país.

Medellín, capital del urbano y casa creativa de The Prodigiez.

Cali, cuna del groove y la frescura del Pacífico.

La Costa Caribe, fuente de sabor, picardía y energía festiva.

El resultado es un tema global que, al mismo tiempo, suena profundamente colombiano, conectando generaciones, acentos y estéticas musicales en una sola fiesta sonora.

The Prodigiez: los arquitectos del nuevo sonido urbano

The Prodigiez se han consolidado como uno de los equipos de producción más influyentes de la última década en Colombia.

Su historial incluye trabajos con Maluma, Blessd, Nicky Jam, Feid, Reykon y Ryan Castro, y una nominación al Latin Grammy. Su visión ha sido decisiva para el crecimiento del género, con hitos como “Imposible (Remix)” de Maluma y Blessd.

En “FLAKA”, el dúo demuestra nuevamente su capacidad para unir mundos y estilos. Cada artista aporta un color único —sensualidad, melodía, sabor afrocaribe y energía urbana— ensamblado en un universo sonoro vibrante y fresco.

“FLAKA” ya está disponible en todas las plataformas digitales y confirma que The Prodigiez siguen impulsando una nueva era para el urbano colombiano.