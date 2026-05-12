Crudo video destapa cómo niños reclutados por ‘Iván Mordisco’ operan drones cargados con explosivos

Un video conocido por Noticias RCN muestra a un menor de edad manipulando un dron modificado con explosivos en el municipio de Argelia, Cauca, lo que deja en evidencia el preocupante reclutamiento de niños por las disidencias de alias Iván Mordisco.

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Las imágenes revelan cómo los grupos armados ilegales están utilizando menores para operar aeronaves no tripuladas adaptadas con artefactos explosivos, una táctica que representa una grave violación al derecho internacional humanitario y los derechos de la infancia.

Según el más reciente informe de la Cruz Roja Internacional, se ha registrado un incremento significativo en el uso de drones modificados para ejecutar ataques contra la fuerza pública y la población civil en territorio colombiano.

El documento destaca que Cauca y Norte de Santander son los departamentos más afectados por esta modalidad de ataque.

Niños usados para manipular drones con explosivos

La utilización de menores de edad en actividades bélicas constituye un crimen de guerra según el Estatuto de Roma y los convenios internacionales sobre derechos de los niños.

La instrumentalización de infantes para manipular tecnología armada representa una escalada en las tácticas empleadas por los grupos armados ilegales.

Las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco han expandido su presencia en el suroccidente colombiano, particularmente en zonas rurales del Cauca, donde mantienen control territorial y desarrollan actividades de economía ilegal, principalmente vinculadas al narcotráfico.

El uso de drones con explosivos se ha notado particularmente en ataques dirigidos contra instalaciones militares y policiales, aunque la población civil ha resultado afectada colateralmente en numerosas ocasiones, según advierte el informe humanitario.

Revelan aterradoras cifras de ataques con drones

Las cifras presentadas por la organización humanitaria son alarmantes: 965 personas resultaron heridas por artefactos explosivos en el período analizado.

Observamos que la afectación a la población civil fue mayor cuando no se respetaron los principios del derecho internacional humanitario.

El mismo informe documentó 308 nuevas desapariciones y el desplazamiento forzado de 235.619 personas, evidenciando el deterioro de las condiciones de seguridad en diversas regiones del país.