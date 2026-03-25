Tifo histórico en EE. UU: cómo enviar su mensaje y unirse en esta dinámica

Para celebrarlo, una campaña invita a los hinchas a crear un gigantesco tifo con mensajes de apoyo. Conozca cómo unir su voz a la de leyendas como Francisco Maturana y participe por una experiencia exclusiva para vivir el fútbol.

En el mundo del deporte rey, existen momentos que quedan grabados para siempre en la memoria de una nación. Sin embargo, el balón nunca deja de rodar y siempre trae consigo segundas oportunidades. Hoy, 32 años después de aquel imborrable capítulo vivido por el país, los colombianos volvemos a pisar el mismo escenario en Estados Unidos, pero esta vez con la grandeza y la valentía de pasar la página unidos.

¿De qué trata el tifo en Estados Unidos?

Para materializar este sentimiento de unión nacional, nace la campaña “Volvamos en familia, es nuestra segunda oportunidad”, impulsada por Buchanan’s, promotor oficial del torneo de fútbol más importante del mundo. Esta iniciativa busca reconectar a los aficionados alrededor de la pasión por la camiseta.

Inspirados en la imponente cultura de los tifos (esas gigantescas banderas que visten las tribunas y transmiten mensajes que trascienden el juego), los organizadores crearán un telón monumental. Este será desplegado durante el próximo partido amistoso entre Colombia y Croacia en territorio estadounidense. No será una simple tela; estará tejida con las palabras, sueños y apoyo de miles de hinchas colombianos que creen en esta nueva oportunidad.

Leyendas del fútbol colombiano que respaldan esta iniciativa

Un evento de esta magnitud requiere el respaldo de quienes construyeron la historia del equipo de todos los colombianos. Por eso, grandes referentes que marcaron a generaciones enteras se han sumado a este movimiento.

Figuras emblemáticas como el histórico técnico Francisco Maturana, junto a exjugadores de la talla de Óscar Córdoba, Faryd Mondragón y Mario Alberto Yepes, lideran este llamado. Ellos, que conocen mejor que nadie el peso de representar al país, buscan recordarle a la afición que el fútbol, al igual que la familia, se construye acompañándonos en las victorias, pero sobre todo en los momentos más desafiantes.

Paso a paso: cómo enviar su mensaje para el tifo

Sumarse a este hito histórico es sencillo, gratuito y está al alcance de cualquier aficionado a través de su celular o computador. Para que su voz llegue a las tribunas de Estados Unidos, solo debe seguir estos pasos:

Ingrese a la plataforma oficial : Visite la página web habilitada haciendo clic en este enlace oficial de la campaña.

: Visite la página web habilitada haciendo clic en este enlace oficial de la campaña. Deje su mensaje : Escriba sus palabras de aliento, esperanza y unión dirigidas a los jugadores.

: Escriba sus palabras de aliento, esperanza y unión dirigidas a los jugadores. Atención a la fecha límite: Tenga en cuenta que la recolección de mensajes para el tifo estará abierta únicamente hasta el próximo 24 de marzo.

Gane una experiencia exclusiva para ver a Colombia vs. Portugal

Además de hacer parte de la historia en las tribunas, los participantes tienen la oportunidad de llevar la máxima fiesta del fútbol directamente a la sala de su casa.

Una vez registre su mensaje en la plataforma, el sistema le otorgará un código único de referidos. Hasta el 31 de marzo, podrá compartir este código con amigos y familiares para que también se sumen a la iniciativa.

El hincha que logre la mayor cantidad de registros asociados a su enlace ganará una espectacular 'Experiencia Buchanan’s en casa'. Este premio está diseñado para disfrutarse a lo grande durante el esperado encuentro oficial entre Colombia y Portugal el próximo 27 de junio. El ganador disfrutará, junto a 10 acompañantes, de una barra de bebidas exclusiva, un bartender privado y botellas de la marca.

Esta es la oportunidad perfecta para demostrar que el país está listo para vivir su segunda oportunidad. Cuando ruede el balón, el mundo no verá solo a once jugadores en la cancha; verá a toda una nación unida por la misma bandera.