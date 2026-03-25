Conmebol modificó la hora del partido de América de Cali vs Macará por Sudamericana

A pocos días de comenzar su participación en la Copa Sudamericana, América de Cali tuvo un cambio inesperado en su programación. El equipo colombiano, que se alista para disputar la fase de grupos del certamen continental, deberá ajustar su logística tras la modificación anunciada por la Conmebol.

Inicialmente, el compromiso frente a Macará estaba previsto para el jueves 9 de abril a las 9:00 p. m. en el estadio Bellavista de Ambato. Sin embargo, la organización confirmó que el encuentro se jugará el mismo día, pero a partir de las 7:30 p. m., es decir, una hora y media antes de lo programado.

Este tipo de ajustes no son inusuales en torneos internacionales, donde factores logísticos, televisivos o de seguridad pueden incidir en los horarios oficiales. Aun así, el cambio obliga tanto al equipo como a los aficionados a reorganizar sus planes.

Cambio de horario al América de Cali en la Copa Sudamericana

Aunque el margen de modificación no es amplio, estos detalles modifican la logística del club y de los hinchas.

Por otro lado, el escenario del partido se mantiene sin modificaciones. El estadio Bellavista de Ambato, ubicado a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, representa un desafío adicional para los equipos visitantes, debido a las condiciones de altitud.

¿Cuál es el calendario del América de Cali en la Copa Sudamericana?

América de Cali integra el grupo A junto a rivales de distintos países, lo que anticipa una fase competitiva y exigente. El calendario del equipo colombiano quedó definido de la siguiente manera:

Fecha 1 (9 de abril): América vs Macará – 19:30

Fecha 2 (15 de abril): América vs Alianza Atlético

Fecha 3 (30 de abril): Tigre vs América de Cali

Fecha 4 (6 de mayo): Alianza Atlético vs América

Fecha 5 (19 de mayo): América vs Tigre

Fecha 6 (28 de mayo): América vs Macará

En el grupo también figuran Alianza Atlético y Club Atlético Tigre, dos equipos con experiencia en competiciones internacionales.

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Históricamente, la Copa Sudamericana ha sido un torneo competitivo para los clubes colombianos. En este contexto, América de Cali buscará avanzar de fase y consolidar su rendimiento en el ámbito continental.