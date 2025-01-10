Tilly Norwood, la primera "actriz" creada con IA que genera polémica en Hollywood

La inteligencia artificial continúa sorprendiendo al mundo y, en esta ocasión, dio vida a una “actriz virtual” que ha generado todo tipo de reacciones entre los usuarios.

¿Quién es la actriz creada por IA?

La actriz virtual lleva por nombre Tilly Norwood y fue creada gracias a la inteligencia artificial, destacándose por sus múltiples funciones.

Su presentación se hizo en Instagram como una joven promesa de la actuación, donde aparece en supuestas pruebas de rodaje y en un anuncio que parodia programas de la BBC. Al recorrer sus redes sociales, resulta fácil confundir a Norwood con una actriz real.

No es una actriz, es un personaje generado por un programa informático que se entrenó con el trabajo de innumerables artistas profesionales, afirmó el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA) en un comunicado.

Según algunos medios, Tilly Norwood podría perfilarse como la “próxima Scarlett Johansson”. Sin embargo, su creación ha despertado una ola de críticas, pues muchos aseguran que jamás podrá reemplazar el talento y la esencia de un ser humano.

Reacciones tras el uso de la actriz creada por IA

A pesar de la innovación, la polémica no se hizo esperar en Hollywood, donde incluso se desató una huelga en contra del uso de la inteligencia artificial. Muchos consideran que este tipo de tecnología no debería reemplazar el arte y la creatividad humana.

La actriz y cineasta Natasha Lyonne, reconocida por sus papeles en Poker Face, Orange Is the New Black y Russian Doll, expresó su rechazo a la creación de Tilly Norwood. Lyonne afirmó que cualquier persona o agencia que trabaje con ella debería ser boicoteada.