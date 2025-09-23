Artista hecha con IA firmó millonario contrato discográfico por 3 millones de dólares

La Inteligencia Artificial cada vez más se suma a las diferentes acciones del día a día de las personas por lo que estas herramientas han sido implementadas para un sin fin de tareas que buscan ser simplificadas por parte de los humanos.

No obstante, su uso ha generado un gran debate ya que estas inteligencias han logrado impactar al mismo nivel como lo haría una persona. Es así como cientos de internautas han criticado a la nueva artista hecha con IA que ya se encuentra dentro de importantes listas en la categoría de cantantes emergentes.

¿Quién es la nueva artista hecha con IA?

Se trata de Xania Monet, quien se convirtió en la primera artista hecha con Inteligencia Artificial que ya acumula miles de reproducciones en diferentes plataformas musicales como YouTube, entre otras. Su música ya ha logrado impactar ya que, aunque su voz es generada por medio de diferentes programas de IA como Suno, sus letras serían escritas por humanos.

Pese a todo pronóstico, Xania ya se ha ganado un amplio número de oyentes que exaltan la originalidad del invento. La mente detrás de esta genialidad es Telisha Jones, quien se desempeña como diseñadora y poeta, de modo que, algunas de sus obras han sido utilizadas para componer varias de las canciones que Xania ha interpretado.

Su impacto ya ha generado gran revuelo dentro de la industria musical, pues esta IA ya logró lo inimaginable al haber obtenido un contrato discográfico por la suma de 3 millones de dólares con Hallwood Media.

Discusión por el uso de IA en labores humanas

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de internautas han manifestado su preocupación ante el inminente reemplazo que este tipo de tecnologías han empezado a generar entre las labores de los humanos.

Así mismo, artistas han planteado un debate ante la originalidad de dichas composiciones, pues han puesto en tela de juicio los derechos de autor y la autenticidad de este tipo creaciones.