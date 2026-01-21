CANAL RCN
Padres, atentos: así puede denunciar cobros irregulares por útiles y uniformes escolares en Bogotá

Conozca cómo denunciar cobros irregulares por útiles escolares y uniformes en colegios de Bogotá. El Distrito explica qué está prohibido y los canales habilitados para reportar abusos.

Padres, atentos: así puede denunciar cobros irregulares por útiles y uniformes escolares en Bogotá
Foto: Ministerio de Educación

Noticias RCN

enero 21 de 2026
06:47 a. m.
Con el inicio del calendario escolar en Bogotá, entre enero y febrero de 2026, el Distrito recordó a las familias cuáles son sus derechos frente a las listas de útiles y el uso de uniformes en colegios oficiales y privados.

El llamado busca prevenir abusos económicos y facilitar canales claros para denunciar cualquier irregularidad que se presente durante el regreso a clases.

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) enfatizó que estas normas están vigentes y deben cumplirse sin excepciones, con el fin de proteger el derecho a la educación y aliviar la carga económica de los hogares.

Útiles escolares y textos: lo que sí y lo que no pueden exigir los colegios

Según la SED, la lista completa de materiales debe estar aprobada por el Consejo Directivo del establecimiento y entregarse al momento de la matrícula. Además, los textos escolares no pueden renovarse con una frecuencia menor a tres años, salvo justificación pedagógica clara.

También se recordó que ningún colegio —oficial o privado— puede obligar a comprar útiles o libros en lugares específicos, imponer convenios comerciales ni vender directamente estos materiales.

“Los útiles y textos deben destinarse exclusivamente a fines pedagógicos” y no pueden ser exigidos para su administración por parte del colegio, precisó la entidad.

Estas reglas buscan evitar sobrecostos, compras innecesarias y prácticas que limiten la libre elección de las familias.

Uniformes escolares: límites claros y enfoque en la inclusión

En cuanto a los uniformes, la normativa permite solo dos: uno de uso diario y otro para educación física, ambos definidos en el Manual de Convivencia. La SED fue enfática en que ningún estudiante puede ser excluido de actividades académicas por no portar el uniforme cuando existan razones económicas.

Asimismo, los establecimientos no están autorizados a vender uniformes, una práctica que suele elevar costos y restringir opciones.

Canales habilitados para denunciar irregularidades en Bogotá

Si una familia detecta irregularidades, puede denunciar vía WhatsApp a los números 322 731 1161 y 318 066 3727. Para que el reporte sea efectivo, se debe indicar el nombre del colegio y el motivo de la denuncia.

“La Secretaría de Educación del Distrito reitera su compromiso con la transparencia y la información”, subrayó la entidad, e invitó a la comunidad educativa a usar estos canales para defender el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes en la ciudad.

