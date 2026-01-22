Lo que hay en la lonchera sí importa: expertos alertan sobre hábitos escolares en Colombia

Con el inicio del calendario escolar, miles de familias colombianas vuelven a preparar loncheras y almuerzos para niños y adolescentes. Sin embargo, más allá de cumplir con “algo rápido para comer”, expertos en salud y educación coinciden en que la alimentación escolar se ha convertido en un factor decisivo para el rendimiento académico, la energía diaria y el bienestar emocional de los estudiantes.

De acuerdo con organismos internacionales de salud, los niños deberían limitar el consumo de azúcares añadidos a máximo 25 gramos diarios, el equivalente a seis cucharaditas y reducir el sodio a menos de 1.500 mg al día en edad escolar, ya que el exceso se asocia con fatiga, problemas de concentración y riesgos metabólicos a largo plazo.

En contraste, una dieta basada en alimentos frescos, frutas, verduras, proteínas de calidad y cereales integrales favorece la atención, la memoria y una energía más estable durante la jornada escolar.

Los errores más comunes en las loncheras

Desde la mirada académica y profesional, Andrés Vásquez, director del programa de Gastronomía de la Universidad ECCI, señaló que uno de los principales problemas actuales es la normalización de los ultraprocesados en la alimentación infantil.

Uno de los errores más frecuentes es la presencia excesiva de paquetes, bebidas azucaradas y galletas rellenas. Muchas loncheras se construyen más desde la practicidad que desde la intención nutricional, y eso genera patrones poco saludables a largo plazo, explicó Vásquez.

A esto se suma la ausencia de frutas frescas, vegetales y fuentes de proteína de calidad, así como la poca variedad en los menús.

Muchos niños comen exactamente lo mismo toda la semana, lo que limita la ingesta de micronutrientes y empobrece su relación con la comida, agregó.

Otro punto crítico es el tamaño de las porciones: o son insuficientes para sostener la energía del niño o excesivas, sin un equilibrio real.

Comer sano también puede ser atractivo

Desde la gastronomía, la solución no pasa únicamente por cambiar ingredientes, sino por transformar la experiencia de comer. Para Vásquez, el atractivo de una comida saludable está en cómo se presenta y se vive.

La gastronomía tiene una herramienta clave: la experiencia. El color, la textura, la forma y la participación del niño en la preparación hacen que un alimento saludable sea mucho más atractivo, afirmó.

Permitir que el niño elija entre dos opciones saludables, ayudar a armar su lonchera o participar en tareas sencillas como mezclar o acomodar los alimentos genera un vínculo emocional positivo con la comida.

No se trata solo de qué se ofrece, sino de cómo se presenta y cómo se vive el momento de comer, puntualizó.

¿Comer bien es más caro?

Uno de los grandes mitos alrededor de la alimentación saludable es su costo. Para el director del programa de Gastronomía de la Universidad ECCI, en Colombia comer bien no requiere más dinero, sino mejor organización.

El país cuenta con una enorme ventaja: mercados locales y productos de temporada accesibles. “Las plazas de barrio, Corabastos o mercados regionales ofrecen frutas y verduras a mejor precio que los supermercados. Además, alimentos como la papa, el plátano, la yuca o la arracacha son económicos, nutritivos y parte de nuestra tradición”, señaló.

Las legumbres como lentejas, fríjoles, garbanzos y arvejas— y el huevo destacan como proteínas de alto valor nutricional y excelente relación costo-beneficio.

A esto se suma la planeación semanal y el aprovechamiento de preparaciones del día anterior, una práctica muy propia de los hogares colombianos que reduce desperdicios y gastos innecesarios.

Muchas veces los paquetes y las bebidas azucaradas parecen económicos, pero al final del mes representan un gasto mayor que comprar frutas o cocinar en casa, concluye Vásquez.

Dos loncheras saludables, prácticas y muy colombianas

Con el objetivo de demostrar que comer bien puede ser delicioso y cercano a nuestra cultura, el programa de Gastronomía de la Universidad ECCI propone dos opciones de lonchera pensadas para el contexto colombiano:

Opción 1: Lonchera tradicional equilibrada

Arepa pequeña con queso fresco o cuajada.

Huevo cocido o tortilla de huevo.

Banano o manzana.

Bebida: agua o limonada casera sin azúcar.

Por qué funciona: combina un alimento cultural y económico como la arepa, proteína de alta calidad, fruta fresca y una bebida sin azúcar añadida.

Opción 2: Lonchera práctica, colorida y muy colombiana

Rollitos de tortilla de trigo rellenos con pollo desmechado y hogao suave.

Bastones de zanahoria o pepino.

Papaya o piña picada.

Bebida: agua con limón o infusión fría de hierbabuena.

Así como dormir bien es clave para aprender, comer bien es una herramienta silenciosa de educación. Una alimentación equilibrada no solo previene enfermedades, sino que mejora la disposición, la concentración y el estado de ánimo de los niños en el aula.