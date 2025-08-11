Tres consejos para cuidar de una persona que ha bebido mucho: el primero puede salvar su vida

Un estudio publicado por el Ministerio de Salud en 2023 advierte que el 60% de los colombianos se exceden al tomar licor.

De acuerdo con el texto, el consumo de bebidas alcohólicas en el país es bajo en comparación con otros, pero buena parte no sabe beber de manera responsable.

Al tomar, 29, 7% de los colombianos admitieron que sobrepasan las 10 copas y muchos de ellos empiezan la noche con la idea de terminar borrachos.

RELACIONADO Consecuencias del consumo excesivo de alcohol y riesgos de los retos virales en fiestas

Saber cómo actuar puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte

Las conclusiones del estudio no son para tomar a la ligera. Menos aún con casos como el de María José Ardila, la joven caleña de 23 años que perdió la vida tras aceptar un reto viral de tragos en una discoteca de Cali.

Madre de una bebé de 10 meses, María José murió al broncoaspirar su vómito; lo que dejó su cerebro sin oxígeno durante 17 minutos.

Su muerte pudo haberse evitado, no solo con un consumo responsable, también siguiendo las recomendaciones generales para tratar personas que han bebido de más.

RELACIONADO Colombia en el top 10 de los países que más importan tequila en el mundo

¿Cómo cuidar de una persona que ha bebido de más?

Incluso antes de la muerte de María José, el creador de contenido, conocido en redes como Mauro Cervezas, compartió una serie de recomendaciones, junto a sus amigos, para cuidar de quienes lleguen a excederse con el licor.

Lo más importante es saber cómo ubicar a una persona que cae inconsciente por el consumo excesivo de alcohol o termina quedándose dormida. Existe una posición de seguridad con la que puede evitarse una emergencia en caso de vómito.

Consiste en ubicar la mano izquierda del afectado bajo su cabeza, doblar su pierna derecha y girarlo en dirección al codo para evitar que vuelva a ubicarse boca arriba y se obstruyan sus vías respiratorias.

No se recomienda bañar con agua fría a una persona que ha bebido de más, debido a que el alcohol disminuye la temperatura corporal y, sin un cambio de ropa, el afectado podría enfrentarse a un cuadro de hipotermia.

Y, por último, aunque no se encuentra relacionado con temas de salud, Mauro Cervezas recomienda cuidar las pertenencias de la persona que se haya excedido, para evitar que las pierda o realice algún acto irresponsable, como escribir a quien no es debido.