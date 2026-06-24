Con la llegada de Tribuna Club, miles de hinchas disfrutarán de los partidos en pantallas gigantes, conciertos en vivo y una experiencia inmersiva sin salir de la capital. ¡Conozca todos los detalles!

Tribuna Club: El Mundial 2026 se vive en Bogotá

Bajo el poderoso concepto de "Una sola sede. Una misma pasión.", llega a la capital colombiana un evento diseñado para los verdaderos fanáticos del fútbol. Sabemos que Colombia vive cada jugada como si fuera una final, y por eso se ha creado un espacio único para celebrar la fiesta más grande del deporte.

Tribuna Club nace de una verdad indudable: aunque el país no albergará los partidos oficiales del torneo que se juega en Canadá, México y Estados Unidos, los hinchas necesitaban un punto de encuentro para vivir las emociones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Tribuna Club en Bogotá: Fechas, boletas y pantallas para el Mundial 2026

¿Dónde y cuándo será la gran fiesta del fútbol?

Para quienes buscan la mejor alternativa para disfrutar de los encuentros, este festival urbano promete una experiencia inolvidable. La locación elegida no podía ser otra que el corazón deportivo de la ciudad.

El evento se realizará en el Parqueadero Norte del Estadio El Campín.

La cita para los hinchas será entre el 27 de junio y el 19 de julio.

Se espera una asistencia masiva de más de 53.000 fanáticos durante los 10 días de operación pública.

El recinto tiene capacidad para recibir a más de 4.500 hinchas por cada día de partido.

Pantallas gigantes, conciertos y Fan Days

Tribuna Club no es solo un lugar para ver fútbol, es una experiencia integral que combina deporte, gastronomía y entretenimiento para toda la familia. Los asistentes se sentirán en una verdadera tribuna gracias a su espectacular montaje.

El espacio contará con más de 255 m² de pantallas gigantes para garantizar la mejor visibilidad.

Se transmitirán 23 partidos en streaming de alta calidad.

Entre los encuentros destacados se encuentra el partido Colombia vs.

Entre los encuentros destacados se encuentra el partido Colombia vs. Portugal del 27 de junio, además de la Gran Final el 19 de julio.

La oferta musical incluirá a más de 10 artistas en tarima tocando en vivo.

Durante los Fan Days se realizarán sorteos de tiquetes para conciertos de estrellas como Rosalía, Maroon 5, Carlos Vives, Caifanes, Paulo Londra, Umbe y Cordillera.

Marcas oficiales y cómo adquirir sus entradas

Este despliegue sin precedentes en la capital es posible gracias a la unión de los aliados oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La producción del evento está a cargo de Páramo Presenta, una de las empresas líderes en entretenimiento en vivo en América Latina.

Nueve marcas líderes comparten la convicción de llevar la mejor experiencia a los colombianos. Aliados como Coca-Cola, Visa, Buchanan’s, Don Julio, Smirnoff, Michelob Ultra, Betano, adidas y Lenovo estarán presentes con activaciones inmersivas. Además, gracias a Visa, el Grupo Aval (conformado por Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas y dale!) se suma a este encuentro histórico.

Para quienes no quieren quedarse por fuera de esta fiesta, la boletería oficial y verificada será gestionada exclusivamente a través de Ticketmaster. ¡Prepárese para vivir la emoción del Mundial 2026 sin salir de Bogotá!