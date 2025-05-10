CANAL RCN
Tendencias

Cómo prevenir pulgas y garrapatas en perros y gatos en climas cálidos y húmedos

Descubre consejos prácticos y respaldados por veterinarios para prevenir pulgas y garrapatas en climas cálidos y húmedos, comunes en muchas regiones de Colombia.

perro rascándose las pulgas
FOTO: Freepik

Noticias RCN

octubre 05 de 2025
02:10 p. m.
Las pulgas y garrapatas son parásitos externos que se desarrollan fácilmente en ambientes cálidos y con alta humedad, condiciones presentes en varias regiones de Colombia durante todo el año.

Según la FDA de Estados Unidos, estos parásitos no solo generan incomodidad y alergias, sino que también transmiten enfermedades graves como la babesiosis o la ehrlichiosis, que pueden poner en riesgo la vida de perros y gatos.

Cómo identificar una infestación

Detectar a tiempo la presencia de pulgas o garrapatas es clave para evitar complicaciones. Los síntomas más frecuentes incluyen:

  • Rascado constante y pérdida de pelo localizada.
  • Puntos negros en el pelaje o la cama (heces de pulga).
  • Presencia de garrapatas en orejas, cuello o entre los dedos.
  • Fiebre, cansancio o falta de apetito, que según el CDC, pueden ser señales de enfermedades transmitidas por estos parásitos.

Medidas de prevención en casa

La prevención es la estrategia más eficaz, especialmente antes de temporadas de lluvias cuando la proliferación aumenta. De acuerdo con el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), lo ideal es iniciar tratamientos antes de que los parásitos completen su ciclo de reproducción. Entre las medidas más efectivas están:

  • Baños regulares con champús antiparasitarios.
  • Uso de pipetas, collares o comprimidos recomendados por veterinarios (compuestos como fipronil o afoxolaner).
  • Limpieza frecuente de camas, mantas y juguetes.
  • Aspirado de alfombras y sofás para eliminar huevos y larvas.
  • Evitar paseos en zonas con pasto alto o vegetación densa tras lluvias.
  • Tratamientos recomendados por especialistas

En el mercado colombiano existen opciones de protección de acción prolongada. Virbac y otros laboratorios destacan la eficacia de productos como collares antipulgas que pueden durar hasta ocho meses, o comprimidos masticables que eliminan parásitos en pocas horas.

No obstante, cada mascota es diferente, por lo que la FDA recomienda consultar al veterinario antes de aplicar cualquier tratamiento, especialmente en animales enfermos, cachorros o hembras gestantes.

Qué hacer si ya hay infestación

Si la mascota ya está infestada, no basta con tratar al animal: el entorno también requiere control. El CDC aconseja revisar diariamente las mascotas y retirar garrapatas con pinzas finas, evitando dejarlas incrustadas. Además, se debe:

  • Desinfectar las áreas donde descansa la mascota.
  • Usar tratamientos combinados (pipetas más sprays ambientales).
  • Repetir el proceso de limpieza y control según lo indique el producto.
    De esta forma se evita que larvas y huevos escondidos reinicien el ciclo.
