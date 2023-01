Volvieron a profanar la tumba de Martín Elías y su exesposa exige respeto

La exesposa de Martín Elías, Dayana Jaimes, denunció que una vez más la tumba del fallecido cantante vallenato fue vulnerada por personas que van a tomarse fotos en el lugar donde reposan los restos de uno de los hijos de Diomedes Díaz, en Valledupar.

Siga leyendo: Bad Bunny podría ser denunciado por violencia de género

“Ay, ustedes no se imaginan la rabia y la inconformidad que tengo con todo esto que pasó con la tumba de Martín, porque no es la primera vez que sucede y de verdad que la falta de cultura de algunas personas no tiene nombre”, expresó la mujer.

A través de sus historias de Instagram, Jaimes denunció que una foto que puso con la imagen de Martín Elías en el sepulcro resultó rota por el mal comportamiento de quienes llegan allí.

“Se los digo porque en muchas ocasiones en las que yo he estado ahí, he visto como llegan las personas y se sientan en el borde de la tumba para tomarse la super foto o el super selfie y eso no se debe hacer, es que montan hasta los niños a la tumba. Eso no tienen por qué hacerlo”, agregó la mujer.

Lea también: La razón por la que los padres de Piqué estarían molestos con Shakira

“En estos días, le iba a cambiar las flores a Martín, pero ahora con todo esto que pasó me toca replantear todo, porque aparte de todo me toca cambiar la foto de él. Yo siempre quise tenerla de esa manera porque me gustaba esa foto, me parecía super linda, pero veo que el afán de la gente es que esa foto les salga a ellos cuando van y visitan la tumba”, concluyó Dayana Jaimes, quien pidió a los seguidores de Martín Elías mayor cuidado al visitar el sitio donde reposa su cuerpo.

En contexto

El 14 de abril del 2017 murió el cantante vallenato Martín Elías, luego de sufrir un fuerte accidente automovilístico sobre una vía de Córdoba, por la que se transportaba tras salir de un concierto en Coveñas, Sucre.

En ese entonces, las investigaciones señalaron que la camioneta iba a más de 150 km/h, cuando la velocidad límite de la carretera era de 50 km/h. Al parecer, el cantante vallenato iba sin cinturón de seguridad, por lo que cuando ocurrió el accidente salió por la ventana panorámica y quedó tendido en el asfalto.

Posteriormente, fue trasladado por urgencias a la Clínica Santa María de Sincelejo, en donde intentaron salvar su vida. Sin embargo, al mediodía se dio a conocer su muerte.

Siga viendo: Domador fue brutalmente atacado por un tigre mientras realizaba show de circo