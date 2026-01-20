Uber Teens supera 186.000 viajes en Colombia y suma más controles parentales

Disponible en 13 ciudades, con mayor uso en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, la plataforma anunció mejoras como chat grupal, pagos en efectivo y la posibilidad de que los padres soliciten viajes para sus hijos. La actualización busca acompañar la autonomía juvenil sin perder de vista la supervisión, una necesidad clave para miles de familias en el país.

Uber Teens en Colombia: más de 186.000 trayectos en 13 ciudades

Desde su lanzamiento hace poco más de un año, Uber Teens se ha consolidado como una alternativa de movilidad para adolescentes en Colombia. La opción, disponible en 13 ciudades del país, ha registrado más de 186.000 trayectos, con Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla liderando el volumen de desplazamientos.

Foto cortesía Uber

De acuerdo con la compañía, los destinos más frecuentes incluyen colegios, centros deportivos y espacios recreativos, lo que refleja el papel que la app juega en la rutina diaria de los jóvenes y en la logística familiar de padres y cuidadores.

Uber Teens fue creado para acompañar el proceso de independencia de los adolescentes, pero con condiciones reforzadas de seguridad. Solo arrendadores con altas calificaciones y amplia experiencia en la plataforma pueden recibir solicitudes de cuentas juveniles, un filtro que busca generar mayor confianza entre las familias.

Nuevas funciones de Uber Teens refuerzan la seguridad y el control parental

La app anunció tres innovaciones clave enfocadas en mejorar la comunicación y la supervisión:

Chat grupal: permite que padres, adolescentes y arrendadores se coordinen en tiempo real dentro de la aplicación, sin necesidad de llamadas.

permite que padres, adolescentes y arrendadores se coordinen en tiempo real dentro de la aplicación, sin necesidad de llamadas. Viajes solicitados por adultos: ahora los padres o tutores pueden pedir trayectos directamente para sus hijos, facilitando la organización diaria.

ahora los padres o tutores pueden pedir trayectos directamente para sus hijos, facilitando la organización diaria. Pagos en efectivo: ofrece mayor autonomía a los adolescentes para gestionar sus desplazamientos.

Sabemos que la movilidad es parte clave de la independencia de los adolescentes, y también de la tranquilidad de los padres. Con estas innovaciones seguimos trabajando para ofrecer más seguridad, control y confianza a las familias colombianas.

Explicó Manuela Bedoya, gerente de Comunicaciones de Seguridad para la región Andina, Caribe y Centroamérica.

Cómo funciona Uber Teens y qué medidas de seguridad incluye

Además de las nuevas herramientas, todos los trayectos con Uber Teens cuentan con funciones de seguridad activadas por defecto. Entre ellas están la grabación de audio, el uso de código PIN para verificar que el usuario ingrese al vehículo correcto y la tecnología RideCheck, diseñada para detectar anomalías durante el recorrido.

Foto cortesía Uber

Asimismo, los viajes pueden ser compartidos en tiempo real con padres o tutores, lo que permite monitorear el trayecto desde el inicio hasta el destino final. Estas funciones buscan reducir riesgos y brindar mayor tranquilidad, especialmente en desplazamientos hacia colegios, entrenamientos deportivos u otras actividades extracurriculares.

Según Uber, este enfoque integral responde a las preocupaciones más comunes de las familias: quién conduce, por dónde va el vehículo y cómo comunicarse en caso de cualquier inconveniente.

Expertos destacan el valor de acompañar la autonomía de los adolescentes

La actualización también fue respaldada por especialistas en desarrollo infantil y crianza. Paula Sarmiento, psicóloga clínica de la Universidad de La Sabana y magíster en neuropsicología clínica, destacó la importancia de equilibrar independencia y acompañamiento.

Promover la autonomía en los adolescentes no es soltarlos sin cuidado; es enseñarles a caminar con herramientas. Permitirles vivir experiencias reales, donde deciden y se responsabilizan, fortalece su confianza y su criterio. Por eso, iniciativas como Uber Teens pueden ser aliadas en la crianza, al fomentar la independencia paso a paso mientras brindan tranquilidad a los padres.

Señaló Paula Sarmiento, psicóloga clínica de la Universidad de La Sabana con maestría en neuropsicología clínica.

Movilidad juvenil en Colombia: una tendencia en crecimiento

Con el aumento de actividades académicas, deportivas y sociales, cada vez más familias buscan soluciones de movilidad confiables para adolescentes. En este contexto, Uber Teens apunta a posicionarse como una opción intermedia entre la supervisión total y la independencia absoluta, integrando tecnología, control parental y seguridad en una sola experiencia.

Con esta actualización, reafirmamos nuestro compromiso de desarrollar soluciones que se adapten a las realidades actuales de las familias

Agregó Manuela Bedoya, al subrayar que la compañía seguirá implementando mejoras enfocadas en la protección y confianza de los usuarios más jóvenes.