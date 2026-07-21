Así quedó conformada la nueva Comisión de Acusaciones en la Cámara de Representantes
La bancada del Pacto Histórico logró cinco curules en esta comisión encargada de investigar y preparar proyectos de acusación contra altos funcionarios del Estado.
Noticias RCN
08:37 a. m.
La Cámara de Representantes ya definió cómo quedaron conformadas las comisiones constitucionales y legales para el periodo 2026-2030 tras varios acuerdos políticos entre las bancadas durante la instalación del Congreso este lunes 20 de julio.
Una de las comisiones que ganó relevancia en el último cuatrienio fue la Comisión de Investigación y Acusación, encargada de investigar y preparar proyectos de acusación contra altos funcionarios del Estado, incluido el presidente de la República.
La Comisión de Acusaciones, integrada por 16 representantes, quedó con mayoría del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, que obtuvo cinco curules. Le sigue el Centro Democrático con tres congresistas; el Partido Liberal y el Partido Conservador, con dos cada uno; el Partido de la U y Cambio Radical, con un representante respectivamente; y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, con dos miembros.
¿Por qué ganó relevancia la Comisión de Acusaciones?
Actualmente, el presidente Gustavo Petro cuenta con más de 200 investigaciones penales y disciplinarias en la Comisión de Acusaciones, entre ellas la de la financiación irregular de su campaña presidencial, por lo que los congresistas que llegan a esta comisión decidirán si votan por el auto que lo absuelve o si aprueban el auto radicado por Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo que piden llamar a Petro a indagatoria.
Los representantes que conforman la Comisión de Acusaciones
- David Alejandro Toro Ramírez - Pacto Histórico
- Heráclito Landinez Suárez - Pacto Histórico
- María del Mar Pizarro García - Pacto Histórico
- Gabriel Becerra Yáñez - Pacto Histórico
- Jorge Hernán Bastidas Rocero - Pacto Histórico
- Jesús Salim Lorduy Martínez - Centro Democrático
- Daniel Felipe Briceño - Centro Democrático
- Jonathan Eduardo Pineda López - Centro Democrático
- Kelyn Johana González Duarte - Partido Liberal
- Mario José Carvajal Jaimes - Partido Liberal
- Juan Loreto Gómez Soto - Partido Conservador
- José Luis Duarte Contreras - Partido Conservador
- Carlos Alberto Cuenca Chaux - Cambio Radical
- Diana Carolina Riveros Páez - Partido de la U
- Jorge Rodrigo Tovar Vélez - CITREP (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz)
- Luis Ramiro Ricardo Vuelbas - CITREP