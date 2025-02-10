Un participante logró salvarse de la eliminación sin pasar por la cocina en MasterChef

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se encuentran a punto de finalizar otro ciclo más en la competencia por lo que los chefs sorprendieron a los cocineros con una novedosa dinámica que, sin duda alguna, generó un gran debate entre todos.

¿Quién se salvó en MasterChef Celebrity?

El reto de salvación inició con contundentes sorpresas ya que los chefs tenían un baúl que, en primer lugar, no reveló mayores pistas sobre la dinámica que se iba a implementar para el desafío.

Ante las dudas, Claudia Bahamón manifestó su intención de conocer la opinión de los cocineros si tuvieran que salvar a uno de sus compañeros. Por supuesto, dichos comentarios revelaron la verdadera intención detrás del baúl por lo que todos los cocineros en riesgo tuvieron que votar, por medio de papeles, para elegir democráticamente al jugador que querían salvar.

Aunque la primera votación no reveló al ganador, los cocineros se enfrentaron a una segunda votación para lograr un desempate. Finalmente, la decisión se tomó por lo que Pichingo fue el participante que logró evadir el reto de salvación mientras que subió directamente al balcón.

¿Cuál fue la sanción para Luis Fernando Hoyos?

Por otro lado, el reto inició con contundentes decisiones ya que todos los cocineros llegaron a sus respectivas estaciones para competir. Sin embargo, la presentadora le hizo saber a Luis Fernando que no iba a tener la oportunidad de salvarse ya que, a raíz de sus largas fallas, tenía que ir de manera directa al reto de eliminación.

Dicha determinación generó comentarios en la cocina ya que algunos cocineros expresaron que la decisión era la más justa tras haber faltado por una importante cantidad de días.