“Hay un límite”: Nataly Umaña responde a usuario que la comparó con Lina Marulanda

La actriz hizo un contundente llamado sobre la importancia de tomar en serio la salud mental.

Foto: Canal RCN
Noticias RCN

octubre 02 de 2025
08:18 p. m.
Nataly Umaña volvió a ser tendencia en redes sociales al hacer un contundente llamado a los usuarios que manifestaron similitudes entre su vida y la de Lina Marulanda, quien falleció en el año 2010.

Ante las críticas, la mujer rompió el silencio al expresar su contundente rechazo hacia los internautas que han hecho comentarios que, según la actriz, incitan al odio y las lesiones personales.

Nicky Jam obtiene su título de doctorado en una universidad colombiana: así lo celebró
Nataly Umaña responde ante las críticas

La mujer tomó su cuenta oficial de Instagram para enviar un contundente mensaje en rechazo a un mensaje, por parte de un internauta, quien manifestó que la actriz iba a cometer las mismas acciones que, presuntamente, la modelo Lina Marulanda habría utilizado para acabar con su vida.

“Comparar mi vida con la tragedia de una mujer que hoy ya no está entre nosotros como Lina, no es un chiste. Hay un límite entre la opinión y la violencia… la salud mental no es un juego”, explicó.

Por esto, Umaña no se quedó callada al considerar que dichos mensajes de odio “cruzan un límite” ya que la sociedad estaría “normalizando” los problemas de salud mental que hoy aquejan a gran parte de las sociedades.

“Por más hate que exista, no me apagan, no me rompen, no me quitan mi esencia. Pero nunca aceptaré ni normalizaré comentarios que inciten a la muerte… eso ya no es crítica, eso es una enfermedad que como sociedad tenemos que hablarlo y pararlo”, finalizó la mujer.

Jenny López, prometida de Jhonny Rivera, confirmó la fecha de su matrimonio
Nataly Umaña habla sobre su salud mental

Así mismo, la mujer reveló que, durante el último año y medio, ha tomado terapia y ha priorizado más su salud mental, pues ha sido blanco de algunas críticas durante dicho periodo de tiempo.

Por esto, manifestó la importancia de comprender que las opiniones ajenas no pueden tener trascendencia en la vida de cada persona ya que consideró que, actualmente, dichos comentarios negativos no la “detienen”.

