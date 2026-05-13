Nueva epidemia se estaría desarrollando dentro de un crucero en Francia: ¿de qué se trata?

Momentos de preocupación se viven a bordo de un crucero de la compañía Ambassador Cruise Line que permanece atracado en Burdeos, Francia, luego de que más de 1.700 personas quedaran confinadas tras la muerte de un pasajero y la sospecha de una posible epidemia de gastroenteritis.

Según informaron las autoridades sanitarias francesas, el buque transporta a 1.233 pasajeros, en su mayoría británicos e irlandeses, además de 514 miembros de la tripulación.

Nueva epidemia se está desarrollando dentro de un crucero en Francia

La alerta sanitaria se activó después de que cerca de 50 pasajeros comenzaran a presentar fuertes problemas gastrointestinales, entre ellos vómitos y diarrea. Dentro de los afectados se encontraba un hombre de 92 años que falleció durante el viaje.

El crucero había zarpado el pasado 6 de mayo desde las islas Shetland, en Reino Unido, y durante su recorrido realizó escalas en Belfast, Liverpool y Brest antes de llegar a Burdeos, donde permanece actualmente y desde donde, en principio, debía continuar rumbo a España.

De acuerdo con las autoridades, el pico de los síntomas se registró el pasado 11 de mayo cuando el barco se encontraba en la ciudad francesa de Brest. La persona fallecida murió antes de que el crucero arribara a ese puerto.

Aunque la embarcación continúa atracada en Burdeos, hasta el mediodía del miércoles no se habían implementado medidas visibles de seguridad en tierra. Incluso, algunos pasajeros seguían observando y tomando fotografías de la ciudad desde las cubiertas del barco.

¿Cuál sería el virus que se estaría propagando?

Los primeros análisis realizados a bordo descartaron la presencia de norovirus, uno de los virus más comunes en brotes gastrointestinales en cruceros. Sin embargo, las autoridades sanitarias indicaron que continúan practicándose estudios complementarios en el centro hospitalario de Burdeos para determinar el origen exacto de los contagios.

Por ahora, las investigaciones no descartan que la situación esté relacionada con un problema alimentario dentro de la embarcación.

Las autoridades también aclararon que, hasta el momento, no existe ningún vínculo entre este caso y el brote de hantavirus reportado recientemente en el crucero MV Hondius, donde murieron tres pasajeros durante un recorrido entre Ushuaia, Argentina, y Cabo Verde.

Mientras avanzan los análisis médicos, la incertidumbre sigue creciendo entre pasajeros y tripulantes del crucero, que permanece bajo monitoreo sanitario en territorio francés.