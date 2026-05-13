Conmebol ya habría tomado primera decisión contra el Medellín tras escándalo en Libertadores

El ambiente de fiesta que se esperaba en el estadio Atanasio Girardot terminó convirtiéndose en una pesadilla para el Independiente Medellín.

Luego de los graves desmanes registrados durante el partido ante Flamengo por la Copa Libertadores, la Conmebol ya habría tomado una primera decisión disciplinaria contra el club antioqueño.

Conmebol castigaría al DIM tras caos en el Atanasio

De acuerdo con información revelada por ESPN Brasil, la sanción preventiva tendría una duración inicial de 60 días y empezaría a regir desde el 12 de mayo de 2026.

La medida llega después de los incidentes ocurridos el pasado 7 de mayo, cuando el compromiso entre el DIM y el conjunto brasileño tuvo que ser suspendido por problemas en las tribunas.

Durante los primeros minutos del encuentro se presentaron enfrentamientos, lanzamiento de objetos y uso de bengalas dentro del estadio. La situación obligó al árbitro a detener el partido y enviar a los jugadores a los camerinos mientras se analizaba la continuidad del juego.

Minutos después, la Conmebol confirmó la cancelación definitiva del compromiso debido a la falta de garantías de seguridad. Ahora, el organismo sudamericano aplicaría una medida basada en el artículo 53 de su Código Disciplinario, el cual permite restringir el ingreso de aficionados en torneos internacionales.

Según los reportes conocidos hasta el momento, el Independiente Medellín debería jugar sin público tanto en condición de local como de visitante durante los próximos compromisos internacionales. Incluso, el castigo podría extenderse hasta 90 días dependiendo de la resolución final.

Flamengo podría quedarse con la victoria

Otro de los puntos que sigue generando expectativa es la decisión oficial sobre el resultado del partido suspendido. Según ESPN Brasil, la opción más probable sería otorgarle la victoria a Flamengo por incomparecencia, situación que dejaría al club brasileño muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

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Por ahora, tanto el DIM como Flamengo tendrán plazo hasta el próximo 19 de mayo para presentar sus respectivos alegatos ante la Conmebol.