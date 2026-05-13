CANAL RCN
Deportes

Conmebol ya habría tomado primera decisión contra el Medellín tras escándalo en Libertadores

Conmebol habría impuesto una primera sanción al DIM tras los graves incidentes ocurridos en el Atanasio Girardot durante el partido ante Flamengo por Copa Libertadores.

Conmebol ya habría tomado primera decisión contra el Medellín tras escándalo en Libertadores
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
04:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El ambiente de fiesta que se esperaba en el estadio Atanasio Girardot terminó convirtiéndose en una pesadilla para el Independiente Medellín.

DIM rompió el silencio tras los desmanes ante Flamengo: fuerte mensaje a la hinchada
RELACIONADO

DIM rompió el silencio tras los desmanes ante Flamengo: fuerte mensaje a la hinchada

Luego de los graves desmanes registrados durante el partido ante Flamengo por la Copa Libertadores, la Conmebol ya habría tomado una primera decisión disciplinaria contra el club antioqueño.

Conmebol castigaría al DIM tras caos en el Atanasio

De acuerdo con información revelada por ESPN Brasil, la sanción preventiva tendría una duración inicial de 60 días y empezaría a regir desde el 12 de mayo de 2026.

En imágenes | Así quedó la tribuna norte del Estadio Atanasio Girardot tras los disturbios del DIM vs. Flamengo
RELACIONADO

En imágenes | Así quedó la tribuna norte del Estadio Atanasio Girardot tras los disturbios del DIM vs. Flamengo

La medida llega después de los incidentes ocurridos el pasado 7 de mayo, cuando el compromiso entre el DIM y el conjunto brasileño tuvo que ser suspendido por problemas en las tribunas.

Durante los primeros minutos del encuentro se presentaron enfrentamientos, lanzamiento de objetos y uso de bengalas dentro del estadio. La situación obligó al árbitro a detener el partido y enviar a los jugadores a los camerinos mientras se analizaba la continuidad del juego.

Minutos después, la Conmebol confirmó la cancelación definitiva del compromiso debido a la falta de garantías de seguridad. Ahora, el organismo sudamericano aplicaría una medida basada en el artículo 53 de su Código Disciplinario, el cual permite restringir el ingreso de aficionados en torneos internacionales.

Según los reportes conocidos hasta el momento, el Independiente Medellín debería jugar sin público tanto en condición de local como de visitante durante los próximos compromisos internacionales. Incluso, el castigo podría extenderse hasta 90 días dependiendo de la resolución final.

Flamengo podría quedarse con la victoria

Otro de los puntos que sigue generando expectativa es la decisión oficial sobre el resultado del partido suspendido. Según ESPN Brasil, la opción más probable sería otorgarle la victoria a Flamengo por incomparecencia, situación que dejaría al club brasileño muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

El polémico gesto de Raúl Giraldo ante la hinchada del DIM tras quedar eliminados de la Liga
RELACIONADO

El polémico gesto de Raúl Giraldo ante la hinchada del DIM tras quedar eliminados de la Liga

Por ahora, tanto el DIM como Flamengo tendrán plazo hasta el próximo 19 de mayo para presentar sus respectivos alegatos ante la Conmebol.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol

Escalofriante fractura de futbolista paralizó partido en Honduras: video

Selección Colombia

Anuncio oficial de la Selección Colombia antes del Mundial 2026: ¿se revelará la lista definitiva?

Liga BetPlay

Santa Fe bailó al América en El Campin y clasificó a las semifinales de la Liga Betplay 2026

Otras Noticias

Comercio

Reconocido centro comercial en el país eleva sus utilidades un 20,5% e impulsa plan regional de vivienda

Durante el primer trimestre, la compañía avanzó en la ejecución de su plan de inversión de más de USDMM 600 millones al 2028.

Enfermedades

Nueva epidemia se estaría desarrollando dentro de un crucero en Francia: ¿de qué se trata?

Decenas de viajeros presentaron vómitos y diarrea durante el recorrido.

Fiscalía General de la Nación

¿Quién es el nuevo representante legal de Lili Pink y qué pasará con el proceso judicial?

La casa de los famosos

Yaya Muñoz arremetió contra Tebi Bernal por hablar de la relación que tuvieron

Mundial de fútbol

¿Viaja al Mundial? Autoridades piden vacunarse por brotes en México, EE.UU. y Canadá