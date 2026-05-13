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Estos participantes quedarían en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia, según la IA

La inteligencia artificial explicó quiénes podrían ser los nominados de la casa y el público.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
11:59 a. m.
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En La Casa de los Famosos Colombia 2026 volverá a vivirse una nueva jornada de nominación.

Como todos los miércoles, los participantes activarán sus estrategias y dejarán claros sus votos, mientras que el público también dará su veredicto.

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¿Cuáles son los participantes que podrían quedar en riesgo de eliminación? Descubra cuál fue el análisis de la inteligencia artificial.

Estos participantes quedarían en placa de nominación en La Casa de los Famosos Colombia 2026, según la IA

La inteligencia artificial determinó que, aunque Alejandro Estrada cuenta con el apoyo del público, podría volver a estar en la placa debido a los inconvenientes convivenciales que ha tenido.

"Alejandro probablemente seguirá entrando en riesgo por convivencia. Muchos participantes podrían verlo como una amenaza fuerte y seguir nominándolo estratégicamente", enfatizó ChatGPT.

Asimismo, la herramienta digital planteó que la realidad de Tebi Bernal podría ser similar.

"Otro nombre que podría complicarse es Tebi Bernal. Las diferencias constantes dentro de la casa suelen desgastar incluso a jugadores con 'fandom' aceptable. Además, cuando un participante entra en conflictos repetidos, termina acumulando votos de distintos bandos y quedando expuesto", puntualizó la inteligencia artificial.

Mientras tanto, en cuanto al nominado por el público, ChatGPT puso en zona de riesgo a Mariana Zapata debido a que Beba de la Cruz, que ya fue eliminada antes, tiene inmunidad por ser la líder de la semana.

¿Qué participante está en estos momentos en la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Por ahora, Valentino Lázaro se encuentra en riesgo de eliminación tras ser nominado por 'Campanita', el último habitante que abandonó la competencia.

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En consecuencia, en caso de que no logre salvarse a lo largo de la semana, tendrá que ingresar el domingo a la sala de eliminación.

¿Qué pasará finalmente? Sea testigo de todas las emociones en las transmisiones de la App y la señal principal del Canal RCN.

 

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