Avianca toma acciones legales contra pasajero que agredió sexualmente a una mujer en vuelo Bogotá – Madrid

Sobre el incidente registrado en el vuelo AV10 que, el domingo 10 de mayo cubría la ruta Bogotá – Madrid, Avianca anunció que inició acciones legales en contra del pasajero que, en presunto estado de embriaguez, “protagonizó un grave incidente de comportamiento disruptivo que incluyó agresión sexual a una pasajera”.

En concreto, la compañía interpuso denuncias penales en Colombia y España y una demanda por daños y perjuicios en contra del pasajero que obligó a la tripulación a regresar a Bogotá”.

“Esta interrupción”, según la aerolínea, “afectó los itinerarios de 276 pasajeros, quienes pudieron reanudar su viaje una vez que se garantizaron las condiciones de seguridad”.

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El hombre fue capturado al llegar a tierra:

Según videos y testimonios de los pasajeros, compartidos en las redes sociales, durante el vuelo, el hombre se acercó a varias mujeres de manera indecente e, incluso, lo habrían visto tocando sus partes íntimas en público.

De manera que, al llegar a tierra, fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que efectuaron su captura, estando aún en el avión.

Sin embargo, “este caso no es aislado”. Avianca advirtió que “en lo que va de 2026, la aerolínea ya registra 212 incidentes de pasajeros disruptivos, sumándose a los 572 reportes contabilizados durante 2025”.

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Avianca hace un llamado a acelerar el trámite de la Ley contra pasajeros disruptivos:

A propósito del hecho registrado en el vuelo AV10, la compañía reiteró “su llamado urgente a las autoridades y al Congreso de la República para avanzar en el trámite del Proyecto de Ley 153 de 2024. Esta iniciativa es fundamental para endurecer las sanciones, crear mecanismos de exclusión y fortalecer la protección del personal aeronáutico y los viajeros frente a conductas que pongan en riesgo la seguridad aérea”.

Hasta entonces, advirtió que seguirá “adelantando todas las acciones legales a su alcance frente a pasajeros disruptivos”.