Andrea Valdiri contó la verdad sobre el acalorado cruce entre su mamá y la hermana de Yina Calderón

En medio de toda la polémica, la modelo contó lo que sucedió dentro del ring con los familiares de su contrincante.

Andrea Valdiri contó que pasó con la hermana de Yina
Foto: Redes Sociales

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
01:36 p. m.
Son varias las repercusiones que se han conocido luego de la tendenciosa pelea entre la modelo Andrea Valdiri y la creadora de contenido, Yina Calderón. El combate, que se llevó a cabo en el Stream Fighters 4, organizado por Westcol, ha dejado un sinnúmero de videos inéditos que no se pudieron ver durante el evento transmitido en vivo.

Más allá de lo sucedido entre Valdiri y Calderón, otras polémicas se vivieron por fuera del ring de boxeo. Ese fue el caso de la mamá de Valdiri y la hermana de Yina, quienes cruzaron varios insultos en medio del caos que se vivía por al retiro de la exparticipante de la Casa de los Famosos.

En las imágenes también se mostró que el intercambio de insultos por poco escala y algunos miembros del staff tuvieron que intervenir para que esto no pasara a mayores.

Valdiri contó que pasó entre su mamá y la hermana de Yina Calderón

Luego del mediático combate entre ambas mujeres, la Valdiri salió en redes sociales a aclarar lo que pasó entre su madre y Juliana Calderón.

La modelo barranquillera reveló qué fue lo que originó la fuerte discusión entre la hermana de Yina y su madre.

"Me hubiesen puesto a Juliana y también la casco. Fue una falta de respeto porque está mi familia, están todos mis allegados y de repente ella le grita a mi mamá… Bueno, ella le dijo un montón de palabras y ahí sí me ofendí porque le dije: te crees que tienes la lengua larga, que es lo único que te sirve, porque ni siquiera los puños de tu hermana con la abogada de Temu. Ahora sí lo entiendo”, contó en declaraciones con el Canal RCN.

Valdiri advirtió a Yina Calderón

Antes de la pelea, Andrea Valdiri y Yina Calderón pactaron que la que perdía no podía volver a mencionar a la otra.

De esa manera, la influencer barranquillera, acudiendo a ese acuerdo, dejó claro que nunca más la quiere escuchar hablando de ella.

"Para mí ella está borrada de mi cabeza, de mis historias, de todo. Para mí ella no existe y punto final", comenzó diciendo Andrea Valdiri.

"Y que se saque mi nombre de su boca y el de todas las personas, de verdad. No hay necesidad de denigrar en las redes sociales, hagamos un contenido bacano y de pronto la pelada más adelante cambie", añadió.

 

