Lo que nadie vio: así fue como Yina Calderón tuvo que entrar al camerino tras abandonar la pelea vs. Valdiri

Yina Calderón sigue siendo tendencia tras abandonar la pelea vs. Andrea Valdiri en Stream Fighters 4.

La reconocida DJ se subió al ring, pero terminó la pelea cuando tan solo habían pasado 20 segundos. Su argumento, según lo que ha manifestado, es que ella no es experta en el boxeo, sino que en el show.

Tras su decisión, Yina Calderón no solo despertó el malestar de Westcol, de los comentaristas y de los demás organizadores, sino que también del público. En consecuencia, el personal de seguridad tuvo que resguardarla y ayudarla a salir del escenario debido a que comenzaron a volar botellas.

Y, luego de lo ocurrido, en las últimas horas se reveló un video inédito en el que se mostró cómo fue que Yina Calderón tuvo que entrar al camerino tras ser alejada del ring y del escenario.

En video: así fue como Yina Calderón tuvo que ingresar al camerino de Stream Fighters 4 tras salir resguardada del ring

En el momento en el que Yina Calderón tomó la decisión de abandonar la pelea de boxeo vs. Andrea Valdiri, le pasaron un micrófono para que explicara sus razones.

Sin embargo, apenas emitió las primeras palabras, comenzaron a volar botellas de las gradas y los funcionarios de seguridad tuvieron que brindarle protección y llevársela de inmediato.

Fue así como le tocó caminar con prisa junto a la logística de seguridad para que su integridad no se viera afectada.

Y, en un video inédito, se pudo apreciar que apenas Yina Calderón estuvo lejos de la gradería, sonrió mientras que se quitaba las vendas de sus manos y pidió que se dirigieran de inmediato al camerino.

Por lo tanto, sus hermanas y demás colaboradores la siguieron a paso ligero y no la perdieron en ningún momento de vista.

El video inédito es el siguiente:

Yina Calderón rompió el silencio en una entrevista: ¿qué dijo de la pelea abandonada en Stream Fighters 4 vs. Andrea Valdiri?

El pasado 20 de octubre, Yina Calderón anunció que ingresaría al reality 'La mansión de Luinny', que se desarrolla en República Dominicana, y le concedió un breve diálogo al organizador para referirse a lo ocurrido en Stream Fighters 4.

"Yo tenía que cumplir, ¿cómo así? Es que yo quería pelear, pero lo que pasa es que cuando entro al ring me di cuenta de que estaban todos mi 'haters'", comenzó diciendo Yina Calderón.

"Westcol se encargó de llevar a todos mis 'haters' y, aparte de todo, él pagó para que me sacaran en ambulancia", concluyó la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025.