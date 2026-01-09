“Ella presuntamente usó bots”: Valentino estalla contra Yuli a vísperas de ingresar a La casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 ya están listos para ingresar a la competencia por lo que todos han tenido la oportunidad de revelar detalles inéditos en medio de los más recientes conversatorios dirigidos por la presentadora Luz Ángela Tobón.

La participación de Valentino Lázaro, el más reciente anunciado por parte del ‘Jefe’, ya ha causado gran revuelo en destinos famosos, pues el hombre ha participado en contundentes polémicas que se han tomado las redes sociales en varias ocasiones.

No obstante, este también tuvo la oportunidad de romper el silencio y revelar, en exclusiva, cuál sería su primera elección a la hora de nominar y enviar a riesgo de eliminación a uno de sus próximos compañeros.

Valentino Lázaro habla sobre Yuli Ruíz

El famoso compartió su opinión en medio del más reciente conversatorio que protagonizó en compañía de Valerie de la Cruz y Jay Torres, quienes se sinceraron y revelaron sus expectativas del juego. No obstante, Lázaro no se guardó nada ya que, a la hora de revelar a su primer nominado, dio a conocer su gran inconformidad con que Yuli Ruíz haya ingresado a la competencia.

“No voy a verificar que ella tiene bots porque genuinamente fue algo evidente, presuntamente. El año pasado yo estaba en las votaciones y trapearon el piso conmigo dignamente hasta el final. Todo el fandom está activo durante las primeras tres horas, pero no subes de 2 a 3 de la mañana en la segunda noche. Según mi lógica, ella presuntamente usó bots y me parece injusto”, explicó.

Su comentario también fue reforzado por Valerie de la Cruz, quien aclaró que ellos estaban hablando de la mujer como participante y no como persona, pues recalcaron que no la conocen.

Jay Torres habla sobre Nicolás Arrieta

Por otro lado, el cantante puertorriqueño también reveló su inconformidad con que el famoso bogotano no hubiera asistido a los debates que se realizaron. De esta manera, explicó que sería la primera persona que podría nominar al ingresar a la competencia.