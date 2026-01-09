Tekashi celebró su ingreso a la misma cárcel en la que se encuentra Nicolás Maduro

Una nueva polémica ha sido protagonizada por el cantante Daniel Hernández, más conocido como Tekashi 6ix9nine, quien decidió entregarse a las autoridades en los días más recientes para cumplir su respectiva condena tras haber sido sentenciado por violar los términos de su libertad supervisada.

Tekashi se entrega a las autoridades

El rapero ha generado gran impacto entre los internautas ya que incluso llegó a hacer una transmisión, horas antes de ingresar al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en donde se despidió de sus más fieles fanáticos al manifestar que estaría ausente, de manera temporal, de los escenarios públicos.

Sin embargo, la polémica se desató ya que el hombre manifestó su emoción por ingresar a una prisión en la que, según sus comentarios, compartiría con influyentes políticos entre los cuales se encuentra Nicolás Maduro y su esposa.

“Estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de estar simplemente encerrado con presidentes y también voy a conocer a Luigi Mangione. Voy a jugar ajedrez con ellos, vamos a comer ramen”, explicó.

Así mismo, resaltó que se iba a poder encontrar con Sean Diddy Combs, el presidente de Honduras, Sam Beck Freeman, entre otros.

Por supuesto, dichas declaraciones ya han generado gran revuelo entre los internautas, quienes señalaron con contundencia las afirmaciones del hombre. No obstante, otros tomaron con humor la conducta del rapero al explicar que en sus palabras estaría siendo usado el “sarcasmo”.

Otros delitos de Tekashi

Cabe recordar que el artista ya había protagonizado distintas polémicas legales al ser arrestado en Nueva York, en el año 2018, por una investigación que lo vinculó, junto a su exmánager, con la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods.

En dicho procedimiento el hombre fue acusado por distintos delitos como crimen organizado, extorsión, porte de armas, distribución de drogas, entre otros.

En 2019 el rapero se declaró culpable de una gran variedad de cargos por lo que un juez federal lo condenó a prisión de dos años, 5 años de libertad supervisada, 300 horas de servicio comunitario y una multa de 35.000 dólares.