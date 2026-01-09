¿Primea polémica?: participantes reaccionan al ingreso de Valentino Lázaro a La Casa de los Famosos

Los participantes seleccionados para ingresar a la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia ya se encuentran alistándose para dar inicio al exitoso reality del Canal RCN que todos los colombianos se encuentran esperando.

Sin embargo, la más reciente revelación del ‘Jefe’ ha generado todo un debate, tanto en redes sociales como entre los participantes, pues no a todos les agradó la confirmación de que Valentino Lázaro ingresará a la famosa competencia.

RELACIONADO El Planetario de Bogotá se viste de rock en español con una inmersiva experiencia

Reacciones al ingreso de Valentino Lázaro

No cabe duda de que Lázaro se ha convertido en una de las figuras más influyentes dentro de la industria del entretenimiento nacional tras participar en un importante número de polémicas y utilizar las redes sociales para hablar sobre temas mediáticos del país.

Por esto, las reacciones de varias mujeres confirmadas para la temporada no tardaron ya que estas dieron a conocer su amplio malestar al tener que contar con la presencia del hombre.

Este fue el caso de la actriz Johanna Fadul, quien manifestó que Lázaro no es una persona que se encuentre “dentro de sus agrados”.

“Valentino no es una persona de mi agrado en lo absoluto. Hoy puedo decir que es un cero a la izquierda y que no existe. Me parece que es una persona que no construye… es un ser humano que no me conoce y me ha tirado al hablar horrible de mí. Así como todos los seres humanos tenemos el libre albedrío de escoger lo queremos en nuestras vidas, pues es una persona que yo no quiero en mi corazón”, expresó la actriz.

Así mismo, la creadora de contenido Alexa Torres explicó que Lázaro es una persona con la que no desea tener contacto durante el transcurso de la competencia.

“Me imagino que va a ser la piedra en el zapato de más de uno, espero no tener que toparlo. A simple vista siento que es una persona que no me cae bien, que chocaremos y demás y va a ser una convivencia pesada. Me estaban diciendo que yo iba a ser la Yina Calderón de la temporada y ahí les deja su Yina”, explicó la mujer.

RELACIONADO Tekashi celebró su ingreso a la misma cárcel en la que se encuentra Nicolás Maduro

Valentino Lázaro reacciona a los comentarios

Por supuesto, el hombre no se quedó callado ya que resaltó que gran parte de las críticas o comentarios negativos que ha recibido se los ha “ganado”. Pese a que a varios de sus compañeros no los conocía, explicó que dichas críticas han sido recibidas gracias a la forma con la que “se vende en redes”.

“Ambas cosas las recibo muy positivas, las personas que tengan un comentario negativo conmigo… no es algo que me tomo personal porque genuinamente sé que es algo que me he ganado”, finalizó el hombre.