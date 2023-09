¿Todo fue un invento? La verdad del supuesto romance entre Valeria Duque y Rauw Alejandro

Hace un par de semanas se desató en redes sociales un fuerte rumor que involucraba a una modelo colombiana con el reconocido cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, en el que se mencionaba que ambos habían mantenido relaciones, él estando comprometido con la artista española Rosalía.

Días después se conoció un comunicado oficial por parte de los artistas, quienes confirmaron la ruptura de su relación después de varios años y teniendo en cuenta que ya estaban comprometidos.

A partir de ahí el rumor de la relación fugaz que supuestamente había tenido Valeria Duque, modelo colombiana, y el cantante, empezó a tomar mucha más fuerza, por lo que la antioqueña decidió contratar una firma de abogados reconocida para defenderse de todas las calumnias de las que venía siendo víctima y finalmente logró su objetivo y era el de hacer retractar a la persona que empezó todo el “chisme”.

Una internauta llamada Juliana García fue la encargada de señalar mediante su cuenta de Twitter que la modelo colombiana había sido el motivo de la separación de los dos artistas. Por esta razón, esta mujer tuvo que retractarse públicamente y la periodista Eva Rey fue quien reveló el video.

Hola. Valeria Duque quien, nos confiesa que después d la tormenta que la involucraba amorosamente con Rauw Alejandro, ahora por fin llegó la calma. Y nos cuenta además que ya consiguió rectificación. Y La tenemos nosotros en exclusiva. Eso sí… ella queda satisfecha? 😳😳😳 pic.twitter.com/7e2khwhfaP — desnudateconeva (@desnudateconeva) August 25, 2023

García en video hizo el pronunciamiento. "Todo lo que se dijo sobre ella es producto de un chisme sin fundamento. No tengo pruebas de lo que se afirmó ahí y lamentó profundamente el impacto que esas declaraciones tuvieron en su entorno", aseguró en el clip difundido.

Sin embargo, la modelo y empresaria colombiana no quedó muy satisfecha con las palabras de Juliana García y concluyó diciendo: "Ella se inventó lo que escribió y no lo dice así en la retractación. Ella quiere disfrazar su discurso de otra manera para no quedar tan mal. A mí una retractación a medias, con las acusaciones que me hizo, no me sirve".

