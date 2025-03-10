CANAL RCN
Valles-T se convirtió en tetracampeón nacional y representará a Colombia internacionalmente

El caleño Camilo Ballesteros, más conocido como Valles-T, volvió a ganar la Red Bull Batalla Colombia e irá a la internacional.

Valles T
Foto: Red Bull Batalla

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
10:37 a. m.
El freestyle colombiano volvió a vibrar con fuerza en el Movistar Arena de Bogotá, donde la Red Bull Batalla Colombia coronó nuevamente a Camilo Ballesteros, mejor conocido como Valles-T, como el campeón nacional. El caleño alcanzó su cuarto título en la competencia, un logro que lo convierte en el máximo referente de la historia de la disciplina en el país, marcando un hito que difícilmente será igualado en los próximos años.

Ante miles de aficionados, la noche estuvo cargada de adrenalina, punchlines certeros y enfrentamientos de altísimo nivel. Valles-T, con su estilo característico de ingenio rápido y dominio escénico, fue avanzando ronda tras ronda para ratificar su favoritismo y consolidar un legado que trasciende generaciones dentro del freestyle colombiano.

El camino a la gloria en Bogotá

El trayecto del campeón no fue sencillo. En los octavos de final se midió a Flama, a quien superó con autoridad para empezar a marcar territorio. Luego, en cuartos de final, enfrentó a FatN, dejando una de las batallas más intensas de la noche. La semifinal tuvo un sabor especial, pues se cruzó con Marithea, una de las freestylers más respetadas del circuito, en un duelo que fue catalogado como un verdadero “batallón”.

El último obstáculo fue el debutante J1, la gran sorpresa del certamen, quien logró llevar la final a una réplica gracias a su frescura y agresividad en el escenario. Sin embargo, la experiencia de Valles-T terminó imponiéndose, asegurándole un nuevo título y la ovación unánime del público.

Colombia tendrá un representante de peso en Chile

Con este triunfo, Valles-T aseguró su cupo a la final internacional de la Red Bull Batalla 2025/26, que se celebrará en el Movistar Arena de Santiago de Chile. Allí, el colombiano buscará ratificar su nivel ante los mejores freestylers del planeta y demostrar por qué es considerado uno de los MC más completos de la escena hispana.

Su consagración no solo reafirma su estatus como leyenda nacional, sino que también motiva a una nueva generación de freestylers en Colombia a seguir construyendo una escena cada vez más competitiva y reconocida a nivel global.

