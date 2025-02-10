CANAL RCN
¿Karol G y Feid terminaron? Aumentan las especulaciones sobre su relación

Aumentan los rumores sobre una posible ruptura entre Karol G y Feid, aunque hasta el momento ninguno de los dos lo ha confirmado.

Karol G, Feid
Foto AFP

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
06:24 p. m.
Para nadie es un secreto que Karol G y Feid conforman una de las parejas más queridas y admiradas por el público. Sin embargo, en los últimos días, han comenzado a circular rumores sobre una posible ruptura entre los artistas.

Proyectos personales de Karol G y Feid

Actualmente, ambos están enfocados en sus proyectos individuales. Karol G ha brillado en escenarios internacionales, como su presentación en la NFL en Brasil y, más recientemente, en el evento Grace for the World en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Por su parte, Feid continúa sorprendiendo con nuevos lanzamientos en colaboración con reconocidos artistas, mientras trabaja en lo que sería su próximo álbum.

De igual manera, el cantante es la nueva imagen de la fragancia YSL Beauty, sumándose a la lista de celebridades que han representado a la reconocida marca de lujo. Con esta colaboración, Feid no solo expande su carrera en la música, sino que también fortalece su presencia en el mundo de la moda y la industria del lujo

¿Karol G y Feid terminaron? Esto es lo que se sabe

Recientemente, varios programas internacionales han comentado sobre la relación de los artistas, asegurando que no atraviesan su mejor momento. Incluso, algunos medios han insinuado que la pareja habría terminado hace un tiempo, lo que explicaría que cada uno esté concentrado en sus proyectos personales.

Los rumores han tomado más fuerza debido a que los paisas llevan varios meses sin mostrarse juntos públicamente.

Lo que más ha llamado la atención es que, en medio de estas especulaciones, Karol G disfrutó de unas vacaciones en los parques de Disney junto a Becky G, pero sin la presencia de su novio.

Por el momento, se desconocen los motivos por los que están separados. Esta información no ha sido confirmada, ni por los cantantes, ni por personas allegadas a los artistas. Ellos seguirán cautivando a sus seguidores y fanáticos con su música y con las posibles colaboraciones con otros artistas.

