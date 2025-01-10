Todo listo para la final Nacional de Red Bull Batalla 2025: ¿quiénes pelearán por el título?

Después de meses de un proceso clasificatorio que recorrió plazas, aplicaciones digitales y escenarios en Bogotá y Medellín, el freestyle colombiano se prepara para vivir uno de sus momentos más esperados: la Final Nacional de Red Bull Batalla Colombia 2025, que se celebrará este jueves 2 de octubre a las 8:00 p.m. en el Movistar Arena de Bogotá. El emblemático escenario capitalino, tras tres años de ausencia en esta competencia, volverá a convertirse en el epicentro de la cultura urbana y la improvisación.

En esta edición, 16 freestylers alcanzaron el máximo escenario luego de superar a cientos de aspirantes en los filtros regionales y digitales. La mezcla entre leyendas y nuevas promesas promete un espectáculo cargado de ingenio, rimas y creatividad, en el que no solo está en juego el título nacional, sino también el cupo para representar a Colombia en la Final Internacional 2026 en Chile.

Leyendas y nuevas promesas en busca de la gloria

Entre los grandes favoritos se destacan nombres que ya son historia en la disciplina. Valles-T, referente del freestyle colombiano y latinoamericano, podría hacer historia al convertirse en tetracampeón si consigue imponerse nuevamente. Por su parte, Marithea, reconocida por su estilo único y sus métricas precisas, llega con la ambición de convertirse en la primera mujer bicampeona nacional. Además, Coloso, uno de los talentos bogotanos más destacados, regresa con sed de revancha tras quedarse muy cerca de la gloria el año pasado.

Junto a ellos, una camada de nuevos talentos busca sorprender y hacerse un lugar en la élite. Filósofo, Django, Flama y Ken Zingle lograron su clasificación en Bogotá; Puppy, Lil White, Airon y Gafas hicieron lo propio en Medellín; mientras que Fat N, Tormenta, CBass y Andy Ink se ganaron su espacio en las plazas. Finalmente, J1 selló su cupo en la plataforma Asimétrico.

Todo listo para una noche histórica

El cronograma del evento comenzará con la apertura de puertas a las 5:00 p.m., seguido del Warm Up a las 7:00 p.m.. Posteriormente, a las 7:40 p.m., se realizará el sorteo de batallas que definirá los cruces entre los 16 participantes, para dar inicio al show principal a las 8:00 p.m.

La Final Nacional será transmitida en vivo a través de los canales digitales de Red Bull Batalla, Red Bull TV, y en televisión por Win Sports, garantizando que fanáticos del freestyle en Colombia y en el mundo puedan vibrar con cada improvisación. Todo está servido para una jornada que promete quedar en la memoria del movimiento urbano del país.