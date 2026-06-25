Vassar Festival de Creadores 2026 en Bogotá: Fechas, precios y horarios

Descubra cómo este espacio combinará más de 300 marcas locales con música en vivo, gastronomía, transmisión del Mundial de Fútbol y talleres gratuitos para toda la familia.

¿Qué esperar de la evolución al Vassar Festival de Creadores?

La capital colombiana será escenario de una transformación sin precedentes para el emprendimiento local en la primera semana de julio. Tras nueve exitosas ediciones que reunieron a más de 3.900 emprendedores y atrajeron a cerca de 380.000 visitantes, la reconocida feria da un paso más allá y se transforma oficialmente en el Vassar Festival de Creadores. En esta décima entrega, que proyecta recibir a más de 45.000 personas, el enfoque trasciende los productos para darle un merecido protagonismo a las historias, procesos y talentos que se esconden detrás de las marcas.

María Carolina Gutiérrez, directora ejecutiva de Vassar, afirma que el objetivo de esta evolución es consolidar un espacio donde los asistentes no solo vayan a comprar, sino que logren descubrir, aprender, inspirarse y conectar de forma directa con los creadores de los proyectos. Para lograrlo, el Parque El Country estrenará un nuevo diseño de recorrido que modificará la experiencia tradicional de los usuarios. Esto incluye la Plaza Vassar, un dinámico punto de encuentro al aire libre que fusiona gastronomía y emprendimientos.

La diversidad será clave en esta edición. El evento contará con la participación activa de talentos del Bronx Distrito Creativo, artesanos de Cundinamarca que elaborarán sus piezas en vivo, una impecable curaduría de propuestas sostenibles respaldada por Inexmoda y una tienda concepto dedicada a galerías y artistas colombianos.

Música en vivo y pantallas para ver el Mundial de Fútbol

El entretenimiento será uno de los grandes pilares para cautivar a las audiencias. El imponente escenario Coke Studio vibrará con la presentación de reconocidos artistas como Mauricio & PalodeAgua, Los Tupamaros y Arevalo. También habrá un espacio invaluable para los nuevos talentos ganadores de la iniciativa Sonidos Vassar, como Polo & Teban y María José Mendoza. La gran inauguración, programada para el miércoles a las 6:00 p.m., estará a cargo del artista Emyl Rusev, creador de una exitosa canción inspirada en Colombia que ha dado la vuelta al mundo.

Para los fanáticos del deporte, el festival es el lugar ideal para no perderse ni un solo detalle de la coyuntura deportiva. Aprovechando la fiebre futbolera, la marca Michelob Ultra habilitará una pantalla gigante para la transmisión en vivo de los partidos del Mundial de Fútbol. Este espacio inmersivo contará con un Beer Garden temático, exhibición de camisetas históricas y zonas dedicadas al intercambio de láminas.

Talleres gratuitos y espacios para toda la familia

Con el propósito de consolidar una experiencia completa y generar un alto nivel de interacción con los visitantes, la programación incluye una nutrida agenda de talleres sin costo adicional liderados por Momenta. La variada oferta incluye:

Clases gastronómicas para aprender a preparar pizza napolitana, sushi y pasta fresca.

Exclusivas catas guiadas de cerveza, ron y café.

Actividades enfocadas en el bienestar y el arte, tales como yoga, pilates, pintura y cerámica.

Las familias encontrarán un ambiente ideal gracias a zonas como El Petit, diseñada exclusivamente con manualidades y actividades creativas pensadas para los más pequeños. La programación infantil se potenciará con las presentaciones en vivo de School of Rock y ¡Cierto Animal!. Además, los asistentes podrán recorrer los pabellones acompañados de sus mascotas, ya que el evento mantiene su característico formato pet friendly e incluso ofrece experiencias especialmente diseñadas para ellas.

Horarios, precios y cómo comprar las boletas para Vassar

Si planea asistir al Parque El Country entre el 1 y el 5 de julio, es importante programar su visita con anticipación. Las puertas abrirán a las 10:00 o 11:00 de la mañana, extendiéndose hasta la noche de acuerdo con el siguiente cronograma oficial:

Miércoles: de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

Jueves y viernes: de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.

Sábado: de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Domingo: de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Las entradas oficiales ya están disponibles para el público a través de la plataforma Ticketmaster Colombia. Los precios de la boletería para los días entre semana inician desde $16.000, mientras que las entradas para el fin de semana están disponibles desde $20.000. Para quienes asisten en grupo o desean vivir la experiencia completa, existen opciones con beneficios económicos como el combo familiar de 4 boletas o el popular Pasaporte Vassar, que garantiza el ingreso ilimitado durante los cinco días de la jornada.