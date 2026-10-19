Alianza histórica: la 'Velada del Año' será transmitida por Netflix durante los próximos tres años

A través de un video tipo tráiler cinematográfico al mejor estilo de Netflix, el famoso creador de contenido español, Ibai Llanos, ha anunciado una impactante alianza con la plataforma de streaming Netflix para transmitir la 'Velada del Año' durante los siguientes tres años.

El evento, que reúne a diferentes celebridades y creadores de contenido en peleas reales de boxeo, se ha convertido en un fenómeno de entretenimiento a nivel de redes sociales que va mucho más allá de una competencia deportiva; alfombra roja para el desfile de famosos, presentaciones musicales con artistas de primer nivel y un espectáculo diseñado para entretener a miles de seguidores son algunas de las características que lo han hecho adquirir tal magnitud de importancia.

Acuerdo histórico por los derechos de transmisión de 'La Velada del Año'

En un video publicado por el creador de contenido en la plataforma YouTube, explica cómo fue el proceso para llegar a esta alianza con la importante plataforma de streaming; uno de los factores principales para lograr el acuerdo fue la garantía de que Netflix, además de adquirir los derechos de transmisión del evento por una importante suma económica, también invertiría en todo lo referente a la producción para que siga siendo de talla mundial, permitiendo traer mejores boxeadores y artistas.

Uno de los puntos claves del acuerdo es que el creador y único dueño del evento, Ibai Llanos, seguirá siendo el que decida quienes serán los boxeadores e invitados especiales y que Netflix no intervendría en esas decisiones tratando de exigir la presencia de alguna personalidad.

Además de vender más de 80 mil entradas, aproximadamente, en cada uno de los estadios Santiago Bernabéu, Metropolitano de Madrid y La Cartuja de Sevilla, el evento de 'La Velada del Año' ha logrado impresionantes récords de audiencia: en el año 2025, para 'La Velada V', logró una audiencia de 10,8 millones de espectadores en la plataforma Twitch, siendo el directo con más espectadores en la historia.

En la última edición de 2026, el evento fue transmitido mediante múltiples plataformas, generando una audiencia de cerca de 34 millones de dispositivos conectados durante la transmisión.

Nuevas apuestas de Netflix por el deporte

Con esta nueva alianza, Netflix sigue ampliando su cobertura en la transmisión de eventos en directo; el pasado 13 de octubre, la plataforma anunció que adquirió los derechos del Mundial de la FIFA 2030 en exclusiva para España y Andorra, además de contar previamente con los derechos para los mundiales femeninos de fútbol del 2027 y 2031.